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Tatar: Alaköprü Barajının temelinin atılmasının 10. yıl dönümünde aynı heyecanı ve mutluluğu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Asrın Projesi” olarak değerlendirilen Türkiye’den KKTC’ye borularla su temin edilmesi projesinin en önemli adımlarından biri olan Alaköprü Barajı’nın temelinin atılmasının 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

07 Mart 2021 Pazar 18:30
Tatar: Alaköprü Barajının temelinin atılmasının 10. yıl dönümünde aynı heyecanı ve mutluluğu yaşıyoruz
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Asrın Projesi” olarak değerlendirilen Türkiye’den KKTC’ye borularla su temin edilmesi projesinin en önemli adımlarından biri olan Alaköprü Barajı’nın temelinin atılmasının 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün ‘Asrın Projesi’ olarak nitelendirilen Türkiye'den KKTC'ye deniz altından borularla su temin edilmesi projesinin en önemli adımı olan Anamur'daki Alaköprü Barajı'nın temelinin atılışının 10'uncu yıl dönümü. Bugün dahi aynı heyecanı ve mutluluğu yaşıyoruz.” Dedi.

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Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ben, 2009 yılında dönemin Başbakanı Sn. Derviş Eroğlu’nun kabinesinde Maliye Bakanı olarak yer alırken, Hükümet programımızda da KKTC'ye Türkiye'den su temin edilmesi projesi yer alıyordu. O günlerde bu proje bazı kesimlerce “gerçekleşmeyecek bir hayal olarak” değerlendirilirken, Sn. Eroğlu bu projeye büyük bir önem atfetti. Daha sonra dönemin Başbakanı Sn. İrsen Küçük de bu proje ile bizler gibi özel olarak ilgilendi. Büyük bir inanç ve imanla, bu proje hızla ilerledi ve Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ilgi ve destekleri ile gerçekleşti.

KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak "Asrın Projesi” 28 Ekim 2015 tarihinde hayata geçti. Can istediğimizde can, kan istediğimizde kan veren, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan, destek ve yardımlarını esirgemeyen Anavatan Türkiye, suyunu da verdi. Kurak topraklarımız ve halkımız Anadolu’dan gelen suya kavuştu. Bugün artık su sorunumuz yok. Bugün, Güzelyurt ve Mesarya ovalarına bu suyun nasıl verileceğini konuşuyoruz. Dünden bugünlere hangi aşamalardan geçerek, nasıl geldiğimizi, çok iyi hatırlamalı ve bilmeliyiz. Her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam etmeliyiz. Bu vesileyle, bir kez daha Anavatan Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu projede alın teri döken tüm çalışanlara şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım”.

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Son Güncelleme: 07.03.2021 18:33
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