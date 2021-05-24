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Tatar, AKP Gençlik Kolları yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eyyüp Kadir İnan başkanlığındaki AKP Gençlik Kolları yönetimini kabul ederek görüştü.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30
Tatar, AKP Gençlik Kolları yönetimini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AKP Gençlik Kolları yönetimini KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından daha da ileriye taşındığını ifade etti.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti halklarının et ve tırnak gibi ayrılmaz olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs’ta verilmekte olan mücadelenin özellikle genç kuşaklara aktarılmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kamuoyu yaratılmasında sizlere büyük görevler düşmektedir ve bu nedenle bu yakın ilgi ve alakanızı takdirle karşılıyorum” şeklinde konuştu.

“DESTEĞİNİZ, GÜÇ VE GÜVEN VERİYOR”

Türkiye’nin her ilindeki teşkilatları ile AKP Gençlik Kolları’nın KKTC’nin arkasında olmasının ve verilen desteğin güç ve güven verdiğini söyleyen Tatar, bu durumdan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunun anlamı çok büyüktür. Bizler de gençlerimizi Türkiye’ye göndererek, her iki ülkenin gençleri arasında kültürel, sosyal yakınlaşmanın artması arzusu içerisindeyiz” dedi.

“MÜCADELE HER ZAMAN DEVAM EDECEK”

Kıbrıs’ta yürütülen milli davada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasında birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen siyasetin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ulusal çıkarlarımızın korunmasında bizlere çok büyük görevler düşüyor. Mücadelemiz, her zaman devam edecektir” dedi.

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“FEDERASYON BÜYÜK BİR TEZGÂHTIR”

Tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir tezgâh olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk kamuoyunun iki devletli çözüme destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kıbrıs’ta iki egemen devletin işbirliğine dayalı bir çözümün, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

“CENEVRE’DE MASAYA KONAN YENİ SİYASET HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Sulama İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne bağlanarak, Kıbrıs’ta iki egemen devletin işbirliğine dayalı bir çözüme destek vermesi nedeniyle bir kere daha teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de masaya konan bu yeni siyasetin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

KKTC devletinin varlığını ve egemenliğini sürdürmesinin, Doğu Akdeniz’de çıkarlarımızın korunması bağlamındaki öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Tarih, bunu emretmektedir” dedi.

“TÜRKİYE İLE OLAN MÜNASEBET EKONOMİK, KÜLTÜREL VE SOSYAL AÇIDAN DAHA DA GELİŞTİRİLMELİ”

Kıbrıs Türklerinin varlığını sürdürmek için, Türkiye’nin de verdiği büyük destekle ortaya konan mücadelenin tarihe kaydolacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile var olan münasebetin ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 24.05.2021 11:57
Anahtar Kelimeler:
AKP Gençlik KollarıErsin Tatar
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