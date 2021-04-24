banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

Tatar, “Akıncı haritayı verirken kimin papağanıydı acaba”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Tatar Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak” sözlerine tepki gösterdi.  Tatar, “sen Crans Montana’da haritayı verirken kimin papağanıydın acaba?” diye sordu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:30
Tatar, “Akıncı haritayı verirken kimin papağanıydı acaba”
banner337

“ESKİ BİR CUMHURBAŞKANI OLARAK BU İFADELERİ KULLANMASINI KINIYORUM, ORTAMI GERMEYE ÇALIŞIYOR”

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını kınadığını söyleyen Tatar, kendisinin Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Akıncı’nın verdiğin haritayı bulamadığını söyleyerek, “sen gidip de Rum’a harita verirken kimin papağanıydın acaba” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Esin Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının kardeşliği dostluğu seven bir halk olduğunu, farklı görüşlerin olabileceğini fakat bunlara başka anlamlar taşımanın hiçbir Kıbrıslı Türkün tasvip etmeyeceğini kaydetti.

“AKINCI ORTAMI GERMEYE ÇALIŞIYOR”

Bu memlekette bir cumhurbaşkanlığı yapmış bir siyasi kişinin böyle bir konuşma yapmasının neye hizmet ettiğini soran Tatar, Akıncı’nın seçim öncesi çıkıp kendisini ölümle tehdit ettiklerini söylediğini, şimdi de “papağan” ifadelerini kullanarak ortamı germeye çalıştığını kaydetti.

banner341
Kıbrıs Türk halkının artık sahada kendi devletine, egemenliğine sahip çıkması yönünde inanç belirttiğini dile getiren Tatar, güvenli, refah bir gelecek için, elbette Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ekonomik kalkınma ve her türlü gelişme olacağını söyleyerek, “ben gidip Rum’a mı yama olacağım? Onların federasyon anlayışı açık ve net. Tüm görüşmelerdeki tutanaklarında da olduğu gibi federasyon anlayışı Kıbrıslı Türklerin kendi devletlerini terk ederek gidip Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmaktan başka bir şey değildir.” Şeklşnde konuştu.

“RUM’A YAMA OLMAYA ÇÖZÜM DENİLEMEZ”

60 yıldır ülkede yapılan yatırımların hepsinin sıfırlanarak gidip Rum’a yama olmaya çözüm denilmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Tatar, “bundan büyük bir haysiyetsizlik olamaz. Bundan büyük bir gurursuzluk olamaz. Bundan büyük bu davaya ihanet olamaz. Ben de bunları söylüyorum” dedi.

Cenevre toplantısı öncesinde ortamı germek ve çok çirkin yakıştırmalar yaparak insanları sokağa dökmek, karşı tarafa ve BM’ye ısrarla federasyonu savunarak mektuplar vermenin hem bize hem de Türkiye’ye saygısızlık olduğunu vurgulayan Tatar,  bunu halkın değerlendireceğini belirterek, Kıbrıs’ta demokrasi olduğunu ve halkın da artık doğruları gördüğünü belirtti.

Gerçeklerin onların söylediklerinden çok farklı olduğunu dile getiren Tatar, 50 yıldır bu görüşmelerin devam ettiğini ve gelinen aşamanın ise ortada olduğunu belirtti.

Annan Planı’nda ‘evet’ denilmesinin ardından artık bu işin bittiğinin söylendiğini daha sonra eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 3 ayda bu işi bitireceğini söylediğini anımsatan Tatar, her türlü tavizin verildiğini ve en sonunda da sıfır asker sıfır garanti noktasına gelindiğini ve dönüşümlü başkanlığı bile alamadıklarını söyleyerek, “bir harita verdiler. Nerde bu harita. Ben cumhurbaşkanıyım bu haritayı bulamadı. Akıncı’ya sorun bakalım nerededir bu harita. Bu haritayı çok merak ediyorum. Sen gidip harita veriyorsun ben bu haritayı bulamıyorum. Sen bu haritayı verirken kimin papağanıydın acaba” ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 24.04.2021 17:36
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıErsin TatarKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında “ortak bir zemin“ aranacak
Cenevre'de yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında “ortak bir zemin“ aranacak
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Kapalı turizme yoğun ilgi
Kapalı turizme yoğun ilgi
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim