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Tatar Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin  2018-2019 eğitim yılı mezuniyet törenine katıldı

Tatar Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin  2018-2019 eğitim yılı mezuniyet törenine katıldı

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
Tatar Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin  2018-2019 eğitim yılı mezuniyet törenine katıldı

TATAR: “HER GÜNÜNÜZÜ DEĞERLENDİRİN VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİN”

Başbakan Ersin Tatar, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin  2018-2019 eğitim yılı mezuniyet törenine katıldı.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, zamanın çok hızlı akıp gittiğini kaydetti ve kendisinin de 38 yıl önce bu heyecanı yaşadığını anlattı.

Mezunlara her günlerini değerlendirmeleri ve çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Başbakan Tatar, mezunlar için güzel bir eğitimin ardından hayat eğitiminin başladığını ifade etti ve “eğitim diploma almakla bitmiyor hayat  boyunca devam eder” dedi.

Başbakan Tatar, mezunlara ülkelerini geliştirmek için tavsiyelerde de bulundu.

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Yüksek Lisans mezunu Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’i özel olarak kutlayan Başbakan Tatar, her bireyin eşit olarak başarılı olmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Tatar, konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile Asbaşkan Ahmet Akdeniz’e yüksek lisans diplomalarını verdi.

KİBRİT

Törende öğrenciler adına bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, eğitim süreçlerine katkı koyan hocalarına teşekkür etti.

ATAOL

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Şerif Alpay Ataol da, mezunlara seslenerek, “sizler bize güzel anlar yaşattınız, biz de sizi hayallerinize uğurluyoruz” dedi.

Diplomaların verildiği törende, dönem birincileri mezuniyet kütüğüne isimlerini de çaktı.

Son Güncelleme: 04.07.2019 17:55
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