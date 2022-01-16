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Gazete manşetleri 16 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
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Tatar, Akçay'da iki açılış gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akçay’da, Dr. Fazıl Küçük büstü ile Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’nin açılışını yaptı. 

16 Ocak 2022 Pazar 13:30
Tatar, Akçay'da iki açılış gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir günde Dr. Fazıl Küçük adına hizmete açılan eğitim evi, kütüphane ve büstün açılışını yapmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi. 
Varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıl dönümünde anıldığını, şimdi de bu güzel açılışta kendisini yad ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Küçük’ün tıp tahsilinden sonra ülkesine geri döndüğünde her türlü tehlikeye karşı kendini siper edip, her türlü baskıya rağmen ada sathında bütün cemaati örgütleyerek bir liderlik oluşturduğunu ifade etti. 


“ŞU ANDA BARIŞ İÇİNDE YAŞIYORSAK BUNU, LİDERLERİMİZE BORÇLUYUZ”
Dr. Küçük’ün, her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini yanında hissettiğini ve Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’ne olan bağlılığını dile getiren bir lider olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:
“Dr. Küçük’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nde gitmediği yer kalmamıştır. ‘Kıbrıs bizimdir, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır’ diyerek, Kıbrıs’ı bir milli dava olarak görmesi ve benimsemesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni de etkilemiş ve Kıbrıs’a sahip çıkmasını sağlamıştır. 1960 antlaşmalarında Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğu tescil edilmiştir. O antlaşmanın altında imzası bulunan Dr. Fazıl Küçük, bizim buradaki sesimizi bütün dünyaya duyurmuştur. Rum-Yunan ikilisi, hâlâ daha Enosis hayaliyle yaşamaktadır. Fakat biz asla onların oyununa gelmeyeceğiz.”            

  

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“DR. KÜÇÜK, VİZYON SAHİBİ BİR LİDERDİ”
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir antlaşmanın olabileceğini, Dr. Küçük’ün o zamanlarda bunu öngördüğünü ve onun vizyon sahibi bir insan olduğunu dile getirdi. 
“Şu anda barış içinde yaşıyorsak bunu liderlerimize borçluyuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs halkının nasıl acılar çektiğini, gelecek nesillerin öğrenmesi gerektiğini ve bunun için yapılan çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu söyledi. 
Tatar, Dr. Küçük’ün anısını yaşatmak için yapılan kütüphane ve eğitim evinin ortaya çıkmasına katkı koyan herkese ve bütün Akçay halkına teşekkür etti. 
 

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Son Güncelleme: 16.01.2022 14:21
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