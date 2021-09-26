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Tatar: Adadaki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabul edilmesidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından son gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi.

26 Eylül 2021 Pazar 00:00
Tatar: Adadaki tek gerçek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabul edilmesidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından son gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi.

Türk Evinden BRT Günsonu haber bültenine canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Genel Sekreter Guterres'e Türk tarafının son pozisyonunu aktardıklarını belirterek, egemen eşitlik ve uluslararası pozisyonu kabul etmeleri halinde kapsamlı resmi görüşmelere geçilebileceğini aktardığını söyledi.

Genel Sekreter’e, Rum tarafının ortaya koyduğu statükonun devamı tezi ve Crans Montana sürecinden devam edilmesi gerektiği önerisininin gerçekçi olmadığını anlattığını ifade eden Tatar, tek gerçeğin, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve geçmişten gelen haklarının kabul edilmesi olduğunu söylediğini kaydetti.

Genel Sekreter Guterres’in Crans Montana sürecini de iyi bildiğini dolayısıyla gerçeklere hakim olduğunu söyleyen Tatar, Kıbrıs’ta teknik komitelerin daha fazla çalıştırılabileceğini, böyleleikle Devletten Devlete yani alttan üste yetki bağlamında çalışmaların bir güven ortamı yaratabileceğini anlattığını belirtti.

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Kıbrıs’ta bir çözümün ancak bir güven ortamında mümkün olabileceğini  belirten Tatar, bu görüşmelerin devamının Pazartesi günü yapılacak  üçlü toplantıda sürdüreceklerini kaydetti.

Rum Yönetimi  Başkanı Anastasiadis’in açıklamalarında gerçekleri çarpıttığını Kıbrıs’taki sıkıntıların 1974’te değil 1963’te başladığını Guterres'e anlattığını ifade eden Tatar, 1963’te yaşanan Kanlı Noel'i anlattığını hatırlattığını ve 1974 Barış Harekatı’ndan bu yana Kıbrıs’ta kan dökülmediğini hatırlattığını söyledi.

Genel Sekreter'in bütün bu olayları duymasından sonra durumu yeniden değerlendirereceğini düşündüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Pazartesi günkü yemekten sonra bu olayları daha iyi değerledirebileceklerini düşündüğünü kaydetti.

Görüşmede, Genel Sekreter’e göreve yeni gelecek Kıbrıs Özel Danışmanı’nın yetkilerini aşmaması yönünde telkinde bulunduğunu da ifade eden Tatar, Kıbrıs'taki gerçeklerin herkesin gözü önünde olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafının güçlü müzakere heyetinin, tecrübesi ve birikimleriyle Rauf Denktaş ruhunu New York’ta yaşattığının altını çizen Tatar, mücadelenin Kıbrıs Türkü'nün egemenliği için devam ettirildiğinin altını çizdi.

Tatar, “Yan yana yaşayan iki egemene eşit devlet tezimizi anavatan Türkiye de desteklemektedir. Biz burada KKTC gerçeğinin kabul görmesinden dolayı gururluyuz. Bir çözüm için ise iki tarafın da onayına ihtiyaç vardır ama maalesef karşı taraf buna yanaşmak istemiyor. Anastasiadis, federasyon taktiğiyle KKTC’yi ortadan kaldırararak Kıbrıs Türkleri'ni kendi devletine yama yapmak niyetindedir. Bu asla kabul edilemez.” dedi.

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Son Güncelleme: 26.09.2021 02:27
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