Tatar: “Adada iki devlet vardır…”

CUMHURBAŞKANI TATAR, MÜCAHİTLER DERNEĞİ İSKELE ŞUBESİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğunu ve Kıbrıs Türkü’nün her zaman devlet sahibi olduğunu belirterek iki devletli halkın mutluluk, huzur ve güvenlik içinde yaşayacağı bir çözümü hedeflediklerini söyledi. Tatar, Kıbrıs Türkü’nün yama olmasının söz konusu olamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Abdurrahmanoğlu başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 16.30’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın-Yayın Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Dernek Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu, 1958, 1963, Geçitkale, Boğaziçi savaşları dâhil Kıbrıs tarihinin en önemli olaylarının tümüne tanıklık etmiş dernek mensuplarının içindeki mücahit ruhunun hiçbir zaman yok olmadığını belirtti.

“Yolumuz Atatürk’ün ve Türkiye’nin yoludur” diyen Abdurrahmanoğlu, Derneğin İskele şubesini ilk ziyaret eden Cumhurbaşkanı olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Tatar’a iade ziyareti yapmak istediklerini söyledi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar da, gençliğinin en güzel yıllarını vatan ve millet savunması için harcamış eski mücahitleri Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.

Cenevre’de gerçekleştirilecek Kıbrıs toplantısına Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, iki egemen, eşit, yan yana yaşayacak devlete dayalı çözüm prensibini aktarmak için gideceğini kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin atılacak bu adımlarda her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, MGK ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bunu en üst perdeden dile getirdiğini ifade etti.

“Zaten Ada’da 2 devlet vardır… Kıbrıs Türkü’nün her zaman devleti olmuştur” diyen Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nden hiçbir üstünlüğü olamayacağını, Kıbrıs Türkü’nün yama olmasının söz konusu olamayacağını, iki devletli ve halkın mutluluk, huzur ve güvenlik içinde yaşayacağı bir çözümü hedeflediklerini kaydetti.

TC’nin garantörlüğü, egemenlik ve güvenlikten asla ödün verilemeyeceğini ifade eden Tatar, Rum lider Anastasiadis’in 1 Nisan EOKA’nın kuruluşu yıl dönümünde söylediği ve EOKA’cıları “kahraman” olarak niteleyen sözlerini de eleştirdi ve bu ifadelerin Rum zihniyetinin değişmediğini gösterdiğinin altını çizdi.

“Devlet varsa halk kendi kendini yönetme hakkını orada bulur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta yapılan referandumun Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olduğunu ispatladığını vurguladı.

Mücahitleri tebrik edip, kutladığını belirten Tatar, pandemi sonrası Derneği yerinde ziyaret etmek istediğini de sözlerine ekledi.