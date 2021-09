Tatar: Açılışına katıldığımız Türkevi’nde KKTC temsilciliğine de yer verilmesinden memnuniyet duyduk

“BİZİM POZİSYONUMUZ BELLİDİR VE BUNDAN GERİ ADIM ATMAMIZ SÖZKONUSU DEĞİLDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) binasının karşısında bulunan ve bugün törenle açılışı yapılan 35 katlı Türkevi’nde KKTC temcilciliğine de yer verilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

BM 76. Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Türkevi’nin açılışına katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanısıra çok sayıda yabancı konuğun katıldığı açılışla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “bu mutlu anı paylaşmaktan mutluyum” dedi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, açılışa katılan yabancı üst düzey yetkililerle de temas etti.

“Dünya diplomasisinin kalbinin attığı New York’un en seçkin bölgelerinden birinde bulunan Türkevi’nin açılışına katılmaktan büyük memnuniyet duydum” diyen Tatar, “BM binasının hemen karşısında bulunan 35 katlı Türkevi’nde KKTC temsilciliğine de ayrı bir yer verilmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vesileyle başta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere anavatan Türkiye yetkilileri ve Türk ulusluna şükranlarımı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği gibi Kıbrıs Türk halkı 1974’ten bu yana New york’ta bir temsilcilik buundurmaktadır. Bu temsilcilik 1975’ten 1983’e KTFD, 1983’ten itibaren ise KKTC temsilciliği olarak faaliyet göstermektedir. Faaliyetelerini en yoğun olarak BM nezdinde sürdüren temsilciliğimiz, BM Genel Sekreteryası ile sürdürdüğü temaslar yanında, BM nezdinde görev yapan, ülkelerin daimi temsilcilikleri ve uluslararası kuruluşların mensuplarıyla da tems etmektedir. ABD’deki basın yayın kuruluşları ile de temas içinde olan temsilciliğimiz, özellikle New York ve New Jersey bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Türkiye vatandaşlarıyla, onların kuruluşları ve sürdürdükleri faaliyetleri yakından izlemekte, onları desteklemekte ve bu faaliyetlerinde onlara yardımcı olmaktadır. Bu vesileyle 1974’ten bu yana dünyanın bu önemli merkezinde ve zor şartlar altında görev yapan, kimleri aramızdan ayrılmış olan temsilci, temsilcilik mensubu ve tüm çalışanlarına teşekkürü borç bilirim.

Bugünkü açılışın, dramatik şekilde değişen dünya koşullarında Türkiye’nin yükselen gücünün de bir göstergesi olduğunu vurgulamak isterim. Bu gücün ortak ulusal davamız olan Kıbrıs konusuna da olumlu yansımaları olacaktır”

“Biz buraya egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve Kıbrıs’taki iki devlet arasında işbirliğine dayalı kurumsal bir ilişki oluşturmaya yönelik politikamızı anlatmaya geldik” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “bu çerçevede BM Genel Sekreteri ile önce ikili bir görüşme, 27 Eylül’de ise onun daveti üzerine Rum lider Nikos Anastasiadis ile öğle yemeğinde biraraya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Bizim pozisyonumuz bellidir ve bundan geri adım atmamız sözkonusu değildir. Diyalogtan yanayız ancak bu diyaloğun anlamlı olabilmesi ve olumlu bir sonuca ulaşabilmesi bahsettiğim ilkelere bağlı kalmakla mümkündür. Olası bir uzlaşının, gerçekçi ve sürdürülebilir olması bu ilkelerin kabulüne bağlıdır. Resmi görüşmeler ancak bu ilkelere uymakla başlayabilir. Denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış yöntem ve formüller, hiçbir şekilde bizi istenen hedefe ulaştıramaz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini “Biz bu anlayış ve yapıcı bir tutumla, New York’taki temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkına New York’tan selam ve sevgilerimizi gönderirim” ifadeleriyle noktaladı.