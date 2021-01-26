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Tatar: Acil önlem alınması gereken bir safhaya gelindi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir yıla yakındır COVİD-19 ile devam eden mücadelede, bir kez daha acil önlem alınması gereken bir safhaya gelindiğini söyledi.

26 Ocak 2021 Salı 23:15
Tatar: Acil önlem alınması gereken bir safhaya gelindi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir yıla yakındır COVİD-19 ile devam eden mücadelede, bir kez daha acil önlem alınması gereken bir safhaya gelindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Halka Sesleniş konuşmasında  koronavirüsle mücadelede alınan ve alınmakta olan önlemlere değindi.

Tatar, “Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yıl boyunca dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Pandemi sürecinde, Başbakan olarak, bu mücadelede aktif rol aldım. Bu süreçteki sorunların çözümü adına, çare üretmede önemli katkılarım oldu. Devletimizin, sağlık çalışanlarımızın ve sağduyulu halkımızın desteği ile ilk dalgayı dünyanın dikkatini çekecek şekilde başarı ile atlattık.” Dedi.

Bugün gelinen süreçte, Bakanlar Kurulunun aldığı kararlarla, yeni tedbirler uygulamaya konulduğunu ifade eden Tatar, “Tüm dünyada benzeri yaşanan ikinci dalga tehlikesine karşı alınan tedbirlere; Devletimiz, halkımız el ele dayanışma ve işbirliği içinde uyarak, aynen ilk dalgada sağladığımız başarıyı tekrarlayabileceğimize olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Alınan tedbirlere harfiyen uymanın, hem en ön safta mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarını, hem de artık yaşa bakmayan bu virüsten tüm halkı korumak için elzem olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Alınan tedbirlere uyulmaması, sadece hayatlarımızı değil, ekonomik çarkların normale dönmesini de hayal dahi edemeyeceğimiz kadar zora sokacaktır” ifadesini kullandı.

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Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Hükümetimizin alacağı gerek sağlık gerekse  ekonomik tedbirleri, Cumhurbaşkanı olarak takipte olacağımı ve bu konularda gerekli her türlü desteği vereceğimi de vurgulamak isterim.

Bu vesile ile, Anavatan Türkiye’den gelen 20.000 adet ve girişimlerimiz sonucunda AB’den gelen, 2.250 adet aşı ile başlatılan aşılama çalışmalarımızın sonuçlarından büyük bir memnuniyet duyduğumu da önemle belirtmek isterim.

Tüm halkımızdan, COVİD-19’a karşı sürdürdüğümüz mücadelenin, bu yeni safhasında, metanet, sağduyu ve toplumsal birliktelik rica ediyorum.

Yurtiçi ve yurtdışındaki hastanelerde, karantina koşullarında olan tüm COVİD-19 hastalarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu badireyi de hep birlikte atlatacağımıza olan inancımla, sizleri sevgi ile selamlıyorum.”

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Son Güncelleme: 27.01.2021 02:41
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