Tatar: “Acil durum hastanesi sağlık hizmetleri için devrim niteliğinde”

“DÜNYADA ÇOK AZ ÜLKEDE OLAN ACİL DURUM HASTANESİ, SALGINLA MÜCADELE DIŞINDA, HER TÜRLÜ OLASI FELAKETE KARŞI HALKA ÜST DÜZEY SAĞLIK HİZMETİ VERECEK”

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’de kuracağı acil durum hastanesinin sağlık hizmetleri için bir devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, bu hastanenin sadece bugünün değil, gelecekteki ihtiyaçları da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacağına işaret ederek, dünyada çok az ülkede olan acil durum hastanesinin salgınla mücadele dışında, her türlü olası felakete karşı halka üst düzey sağlık hizmeti vereceğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’de kuracağı acil durum hastanesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Tatar, yüklenici firmanın inşaata fiilen başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti devletine salgın sürecinde Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’ye verdiği destek için teşekkür etti.



Hükümetin salgın sürecinde bir acil durum hastanesi yapmak için harekete geçtiğini ancak proje aşamasında önlerine çıkarılan birtakım engeller nedeniyle yapımına başlayamadıklarını söyleyen Başbakan Tatar, konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a gereğinin yapılması için talimat verdiğini söyleyen Başbakan Tatar, “İnşasına başlanan acil durum hastanesi sağlık hizmetimiz için bir devrim niteliğindedir. Bu hastane sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacaktır. Dünyada çok az ülkede olan acil durum hastanesi salgınla mücadele dışında her türlü olası felakete karşı halkımıza üst düzey sağlık hizmeti verecektir” dedi.

Bu hastanenin bundan sonra; yangın, biyolojik, kimyasal saldırı veya deprem gibi büyük felaketlerin, kazaların yol açacağı sonuçlarla mücadele için Kıbrıs Türk halkına çok önemli bir destek sağlayacağına işaret eden Başbakan Tatar şöyle devam etti:

“YAKLAŞIK 11 BİN 500 METREKARELİK KAPALI ALAN… 100 YATAK KAPASİTESİ, 6 AMELİYATHANE”

“Lefkoşa, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri arkasındaki arazide yapımına başlanan acil durum hastanesi; yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik kapalı alana kurulacaktır.



Bu hastane, 12 gözlem, 64 tek kişilik, 24’ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacaktır. Hastanenin 6 adet tam donanımlı ameliyathanesi bulunacaktır.

Hastane de ayrıca anjiyo ve endoskopi yapılabilecektir. Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi bulunacaktır. Acil durum hastanemizin içinde eczane ve idari ofisler de yer alacaktır.

Kıbrıs Türk halkına ileri düzeyde sağlık hizmeti verecek olan hastanemiz KKTC’nin farkını ortaya koyacak, doktorundan hemşiresine bütün personeli ülkemiz görevlilerinden oluşacaktır.

Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a ve emeği geçen herkese yeniden teşekkürlerimi sunuyor, hastanemizin Kıbrıs Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”Covid19 ile mücadelede KKTC Hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı olarak önemli bir süreçten geçildiğine işaret eden Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

“SALGINLA MÜCADELEDE EN BAŞARILILAR ARASINDAYIZ”

“Bu ülkenin Başbakanı olarak iddiayla söylüyorum ki ülkemiz salgınla mücadelede dünyanın en başarılıları arasındadır.



Nüfusa oranla yapılan test sayısında, toplam vaka sayısında ve hasta kaybı sayısında çok şükür ki diğer ülkelere göre son derece iyi bir noktadadır.



26 Ağustos itibarıyla KKTC’de nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30’undan fazlasına denk gelecek biçimde 113 bin 68 test yapılmıştır.



Toplam vaka sayımız toplam testlerin yüzde 0.26’sını ancak bulmaktadır. Hayatını kaybeden hastamız yalnızca 4’tür.

Bilindiği üzere hayatını kaybeden tek bir KKTC vatandaşı ve tek bir T.C. vatandaşı bulunmaktadır.



Hayatını kaybeden diğer iki kişi ise Almanya vatandaşlarıdır. Yoğun bakımda ise hastamız yoktur.

“30 VAKA HASTANEDE, 70 VAKA OTELDE”

1 Temmuz’dan bu yana, açılma süreci ile birlikte ülkemizde 192 pozitif vaka ortaya çıktı. 92’si iyileşti ve taburcu oldu. 100 vakanın şu anda 70’i otelde gözlem altındadır. 30 vaka ise hastanededir. Bunların hiç biri yoğun bakım gerektiren bir durumda değildir.

140 SOLUNUM CİHAZI

140 solunum cihazımızın şu ana kadar hiç birini kullanmak durumunda kalmadık.

İster Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile isterse Malta gibi benzer nüfuslu diğer ada ülkeleriyle karşılaştıralım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti salgınla mücadelede en başarılı ada ülkesidir.

Malta’da şu ana kadar 1800’e yakın vaka vardır ve 10 kişi yaşamını yitirmiştir.

Güney Kıbrıs’ta ise 1500’e yakın vaka ortaya çıktı ve bir tanesi açılım sürecinden sonra olmak üzere 21 ölümleri vardır.”



Başbakan Ersin Tatar “Kıbrıs Türk halkının sağlığını her şeyin üzerinde tutan ancak ekonomimizi ve toplumsal yaşantımıza da gözeten bir anlayış içinde gereken tedbirleri alacağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Tatar, salgınla mücadele için nasıl her türlü önlemi anında alıyorsalar, Kıbrıs Türk halkının bu süreçteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için de her türlü ekonomik desteği vermeye, önlemi almaya devam edeceklerini söyledi.



