banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
AdaPass uygulamasına kayıtlı olmayanlar KKTC’ye giremeyecek
Adaya girişte QR şart!
Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Ölümlü kaza!
Vaka sayılarında son durum
KKTC güncel vaka sayıları
Devletin zararını kim ödeyecek!
Devletin zararını kim ödeyecek!
banner376

Tatar Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar’dan hastaların durumu hakkında bilgi de alan Tatar, aşılanmanın teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da eşlik etti

02 Eylül 2021 Perşembe 15:00
Tatar Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti

Ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada aşılanmayı teşvik etmek gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, salgının önüne ancak bu şekilde geçileceğini dile getirdi. Başbakanlığı döneminde Covid 19 salgınıyla mücadelede Acil Durum Hastanesi’nin hizmete girmesi için büyük çaba gösterdiğini anlatan Tatar, hastane hizmete girdikten sonra oldukça önemli bir rol oynadığını belirtti. Tüm sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde ağır koşullar altında gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkürlerini ileten Tatar, aşı olmayanları teşvik etmeye devam edilmesini istedi. 


UÇANER: “18-45 YAŞ ARASI HASTALAR YOĞUNLUKTA”
Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’ı hastaların son durumuyla bilgilendiren Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hatanesi’nde şu anda tedavi görmekte olan hasta sayısının 68 olduğunu, yatak kapasitesi artırılan yoğun bakım ünitesinde ise 21 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti. Acil Durum Hastanesi’nin bütün altyapısının hazır olduğunu dile getiren Uçaner, 18-45 yaş arası hastaların yoğunlukta olduğu bilgisini vererek, aşılanmanın hızlandırılması gerektiğini söyledi.


banner341
OYGAR: “ÜLKEDE YETERLİ MİKTARDA AŞI VAR”
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar ise, aşılanmanın hızlanarak aşılı oranının %80’lere çıkması gerektiğini vurgulayarak, ülkede yeterli miktarda aşı olduğunu hatırlattı. Oygar, adapass uygulaması ile de aşılanmanın teşvik edildiğini dile getirdi.

 

banner360
Son Güncelleme: 02.09.2021 15:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canaltay, Karpaz açıklarındaki çalışmaları yerinde inceledi
Canaltay, Karpaz açıklarındaki çalışmaları yerinde inceledi
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Saner, DAÜ PER-SEN’i kabul etti
Saner, DAÜ PER-SEN’i kabul etti
BES'ten Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın grevine destek
BES'ten Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın grevine destek
UKÜ ile PGM arasındaki eğitim işbirliği antlaşması yenilendi
UKÜ ile PGM arasındaki eğitim işbirliği antlaşması yenilendi
Ödenmemiş elektrik borcu olanların dikkatine!
Ödenmemiş elektrik borcu olanların dikkatine!
T.C. Üniversitelerine kayıt hakkı kazanan adayların dikkatine
T.C. Üniversitelerine kayıt hakkı kazanan adayların dikkatine
LTB çocuklara yönelik şenlik düzenliyor
LTB çocuklara yönelik şenlik düzenliyor
Av sezonunda orman alanlarının kullanımına dair uyarılar
Av sezonunda orman alanlarının kullanımına dair uyarılar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim