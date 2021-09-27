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Tatar, ABD’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi

27 Eylül 2021 Pazartesi 18:45
Tatar, ABD’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi

TATAR: “BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York ve çevre eyaletlerde yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Port Washington kasabasında yer alan toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılara Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgi vererek, görüşlerini dinledi.
Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni politika hakkında da katılımcılara bilgi veren Cumhurbaşkanı Tatar, katılanlardan yoğun ilgi ve destek gördü.

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Konuşmasında öz vatanları Kıbrıs ile bağlarını hiç kopartmadıkları için katılanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, çoğunun göç etmek zorunda kaldığı 1950’li ve 1960’lı yıllardan sonra çok iyileşmeler olduğunu ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğünü sürdürdüğünü vurguladı.
New York temasları hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tam desteklendiğini belirtti.
Türkevi’nin açılışına katıldığını, bir katın KKTC Temsilciliğine tahsis edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun burada yaşayan halk adına çok sevindirici olduğunu dile getirdi. 
 

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Son Güncelleme: 27.09.2021 19:22
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