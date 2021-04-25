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Tatar, ABD Başkanı Biden’in açıklamalarını kınadı

“TALİHSİZ AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ, ŞİDDETLE KINIYORUM”              

25 Nisan 2021 Pazar 19:15
Tatar, ABD Başkanı Biden’in açıklamalarını kınadı
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“TALİHSİZ AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ, ŞİDDETLE KINIYORUM”              

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını sözde "Ermeni Soykırımı" diye tanımladığı açıklamasının “talihsiz ve kabul edilemez” olduğunu belirterek kınadı.

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Cumhurbaşkanı Tatar yazılı açıklamasında “Sayın Biden'ın tarihi gerçekleri çarptıran bu açıklamasını şiddetle kınıyorum. Türk Ulusu, bulunduğu her coğrafyada azınlıkları korumuş, her türlü haklarını ve özgürlüklerini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Tatar, siyasi amaçlar uğruna asil Türk Milletinin şanla şerefle dolu tarihini karalamaya çalışanların, soykırım arıyorlarsa Kıbrıs Adası’nda Kıbrıs Türklerine karşı 1963-1974 yılları arasında EOKA tarafından sistemli şekilde yürütülen mezalime bakması gerektiğini de ekledi.

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Son Güncelleme: 25.04.2021 21:08
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