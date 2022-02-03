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Tatar: “AB ile iş birliğinin devamı ve gelişmesi için hazırız“

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Direktörü Mario Nava ve heyetiyle çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, farklı alanlarda yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı. 

03 Şubat 2022 Perşembe 18:15
Tatar: “AB ile iş birliğinin devamı ve gelişmesi için hazırız“

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının AB ile iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "AB'nin, Kıbrıslı Türklere herhangi bir ayrım yapmasının önlenmesi önemlidir. Bizim pozisyonumuz; çevre, eğitim, ticaret ve turizm gibi farklı konularda AB ile iş birliğimizin devamı ve gelişmesi yönündedir” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının, pandemi dolayısıyla Kıbrıs'ın her iki tarafında yaşanan ekonomik olumsuzlukları önlemeye yönelik projeler üretmeye ve uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, iki taraflı teknik komitelerin çalışmalarında AB ile ilgili projelerin yer aldığını dile getirdi. 

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Cumhurbaşkanı Tatar, temiz enerji projelerinde Kıbrıs Türk tarafının da yer almasının önemine işaret ederek, AB'nin çevre dostu yeşil enerji projelerinde KKTC'ye de yatırım yapmasının önemini ifade etti ve "Çevre kirliliği sınır tanımaz" dedi.

İki halk arasında iş birliği ve iyi ilişkilerin yaratılmasının önünde olan engelin Kıbrıslı Türklere yönelik devam eden haksız izolasyonlar olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, AB'nin iki taraf arasındaki ekonomik eşitsizliği ele alma konusunda verdiği sözü hatırlattı. Kuzey Kıbrıs'ın altyapısının geliştirilmesini içeren ekonomik ve sosyal yatırımlarla iki taraf arasındaki dengesizliğin giderilebileceğini ve bunun dengeli bir uzlaşıyı teşvik edebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türk halkının, eşitsizliği besleyecek politikaları terk ederek AB'nin verdiği sözleri tutmasını beklediğini dile getirdi ve uzlaşmazlığa değil, çözüme katkı yapılması çağrısı yaptı. 

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Direktörü Mario Nava ise yapıcı bir görüşme olduğunu belirterek Kıbrıs Türk tarafı ile temaslarını devam ettirme isteğini dile getirdi.  

Çevrimiçi görüşmeye, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ve müzakere heyeti de katıldı.

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Son Güncelleme: 03.02.2022 18:35
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