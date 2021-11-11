Tatar, 8 yaşındaki Meryem'in vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerken, Kırma’nın mekanının cennet olmasını dileğinde bulundu.

Tatar mesajında, halka hijyen kurallarına uymaya devam etmesi çağrısında bulunurken, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, devletin yetkili kurum ve kuruluşlarından yapılacak çağrıları dikkatlice takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2019 Aralık ayından beridir global olarak insan sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınının ülkede de en az hasarla atlatılmasına yönelik sağlık çalışanları başta olmak üzere, devletin tüm yetkili birimlerinin özverili çalışmalarına rağmen yaşanan can kayıplarının, kendilerini derinden yaraladığını belirtti.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başbakan olarak görev yaptığım 2019 yılında ülkemize ulaşan Covid-19 salgınına yönelik yürüttüğümüz kararlı mücadeleye, halkımızın takdiri ile geldiğim Cumhurbaşkanlığı makamında da devam ederek halkımızın sağlığını güvence altına almak için tüm gücümüzle uğraş verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Yoğunluklu olarak gerek Anavatan Türkiye’den, gerekse sağlık komitemizin girişimleri sonucu AB’den de temin edilen aşılar ile bugün halkımız dünyanın en medeni ülkelerindeki aşılanma oranına erişmiştir.

Aşı olunmasına yönelik halkımızın gösterdiği hassasiyetin artarak devam etmesinin yanı sıra, Covid-19 salgınının en az hasarla atlatılmasına yönelik devletimizin yetkili organlarının almış olduğu kararlara halkımızın harfiyen riayet etmesi, kamu sağlığının korunması adına en temel sorumluluklarımızdan biri olacaktır.

Bu vesileyle tüm halkımıza hijyen kurallarına uymaya devam etmesi çağrısında bulunurken, KKTC Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, devletin yetkili kurum ve kuruluşlarından yapılacak olan çağrıları dikkatlice takip etmesi gerektiğini yineliyorum.

Dayanışma, sorumluluk ve kararlılıkla bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden gelen Kıbrıs Türkü’nün Covid-19 pandemisini başarıyla atlatacağına inancım tamdır. Sağlıkla kalın.”