Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla hastane başhekimleri ve başhemşirelerle çevrim içi görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Dünya Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla hastane başhekimleri ve başhemşirelerle çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Tatar’a görüşmede, Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı eşlik ederken, görüşmeye Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başhemşiresi Fatma Sökücü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Süha Halil Akpınar ve Başhemşiresi Güliz Başaraner, Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Hıdıroğlu ve Başhemşiresi Bahar Türen katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, başhekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına özellikle Covid-19 salgınında sağlık sistemine sahip çıktıkları, özverili çalışmalar ve katkılar yaptıkları için teşekkür ederek, Dünya Sağlık Günü’nü kutladı.

Tatar, özgürlük ve bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’ün hem bir lider, hem de bir doktor olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının doktorlara ayrı bir hürmet ve saygı duyduklarını ifade etti.

Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere rahmet dilediği konuşmasında Tatar, İngiltere’de hayatını salgından dolayı kaybeden çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



En yakın zamanda aşılanma ile salgının hafiflemesi ve geride kalması temennisini yineleyen Tatar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha vurguladı.Tatar, sağlık alanında hem devletin hem de özel sektörün yaptığı yatırımlarla eskiye oranla daha iyi duruma gelindiğini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin salgınla mücadelede önemli rol üstleniyor olmasının önemine değindi ve Başbakanlık döneminde devralınan Girne Üniversitesi Hastanesi’nin bir an önce sağlık sistemine kazandırılmasını beklediklerini ifade etti.Lefkoşa’da yapılması planlanan 500 yataklı hastaneye de değinen Tatar, Lefkoşa Çevre Yolu’nun da tamamlanmasıyla hastanenin 2023’te faaliyete geçmesini öngördüklerini kaydetti.Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi inşası yapılırken büyük olduğunun söylendiğine, ancak bugün hastanenin nüfusun artmasıyla yetmediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim, turizm ve diğer alanlarda KKTC’nin cazibe merkezi olabilmesi ve daha da gelişmesi için sağlık alanında da hizmet verebilecek kapasitede olunmasının öneminin altını çizdi.

