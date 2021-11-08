banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim 23 Ocak'ta yapılacak!
İşte seçim tarihi!
Sağlık Bakanlığı'nda görev devir teslimi yapıldı
Pilli yeniden Bakan koltuğunda
Hükümet programı okundu
Hükümet programı okundu
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
banner376
Flaş Haber
Seçim 23 Ocak'ta yapılacak!
Kapat

Tatar, “5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” konulu çevrim içi konferansta konuştu

“5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” konulu çevrim içi konferansta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gelecek kuşakların, dünya kaynaklarından faydalanabilmesini sağlamayı insanlık adına borç bilip disiplinli bir anlayışla hareket etmeliyiz” dedi. 

08 Kasım 2021 Pazartesi 18:30
Tatar, “5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” konulu çevrim içi konferansta konuştu

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen “5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” konulu çevrim içi konferansa katılarak açılış konuşması gerçekleştirdi. 
12 Kasım tarihine kadar devam edecek olan ve Mustafa Alas’ın moderatörlüğünde gerçekleşen çevrim içi konferansın ilk oturumunda Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra pek çok akademisyen ve farklı ülkelerden uzman konuşmacılar yer aldı. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’a böyle önemli bir konuda faydalı bir konferansa öncülük ettiği için teşekkür ederken, Yakın Doğu Üniversitesi’ne de insanlığı ilgilendiren önemli konulara yaptığı katkı için teşekkürlerini iletti. 
“ASRIN PROJESİ İLE ÜLKEYE 75 MİLYON METREKÜP SU GELDİ”
Dünyada suyun, yiyeceğin ve kaynakların yönetilmesinde küresel ısınma sonucu, tarım sektörü gibi pek çok alanda insanlığın birçok sorunla yüz yüze kaldığını, Afrika ülkelerinde su, yiyecek ve kaynak yetersizliği nedeniyle yaşamın sürdürülmesinde zorluklar yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada zengin ve yoksul arasındaki farkın arttığına işaret etti ve tüm bunların dünyanın temel sorunları olduğunu söyledi. 
Adadaki su yönetimi konusunda, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un çalışmalarının olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu konferansla kıymetli düşüncelerin ortaya çıkacağına ve insanlığın yararına kullanılabilecek değerlendirmeler yapılacağına inanç belirtti. 

banner341
Kıbrıs’ın kurak bir ada olduğuna ve küresel ısınmayla birlikte her geçen yıl daha az yağış aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Asrın Projesi” diye nitelendirilen Türkiye’den Su Temin Projesi’ne atıfta bulunarak, 75 milyon metreküp suyun bu sayede ülkeye geldiğini dile getirdi. Tatar, bu projenin dünyanın diğer bölgeleri için bir örnek teşkil edebileceğini ifade ederek, küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve yağışların azalmasıyla su konusunda uzmanların suyu nasıl korumak gerektiği konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yağışların miktarı ne kadar olursa olsun elde edilen suyun akıllıca kullanılması ve yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, Su Temin Projesi’nin önemine değindi.
“SU YÖNETİMİ ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİR KONU”
Covid-19 sürecinde emekliliklerini KKTC’de geçirmek ve yıllar önce göç edenlerden tekrar geri dönmek isteyenlerin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, gelişmekte olan ülkeye yaşam standartlarının iyileşmesi, iklimi, mavisi, yeşili ve doğasından dolayı ilgi duyulduğunu kaydetti. Tatar, nüfusun zamanla artmasıyla ve daha da artacağı öngörüsüyle su yönetiminin, daha özen gösterilmesi gereken önemli bir konu olduğuna dikkat çekti. Tüketim amaçlı kullanılan suyun arıtılarak tarımsal faaliyetler için kullanılması gibi, suyun yönetiminin sağlanabileceğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada çok değerli su uzmanları ve mühendislerinin su kıtlığının önüne geçilmesi için yürüttüğü faaliyetler olduğunu söyledi. 
Dünyanın her yerinde insanlığın ve üniversitelerin su kıtlığının önüne geçilmesi ve su yönetiminin verimli olması için fikir üretmeye başladığını belirten Tatar, küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler konusunda, dünya liderlerinin geçtiğimiz hafta Glasgow’da bir araya geldiklerini hatırlattı. Tatar, karşı karşıya kalınan çevre sorununun insan neslinin yok olmasına kadar gidebilecek derecede ciddi olduğunu ve bu felakete karşı gelecek nesilleri korumak adına önlem alınması için tüm insanların, yetkililerin, uzmanların ve üniversitelerin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.
Teknolojinin getirdikleriyle zeki bilim insanları ve uzmanlar sayesinde, insanlığın aslında büyük yol kat ettiğine ve insanlığa konforlu yaşam standartları sunulduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek kuşakların dünyanın kaynaklarından faydalanabilmesini sağlamayı insanlık adına borç bilip disiplinli bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sadece tüketim toplumu olmanın, karbondioksit üretiminin artmasıyla doğaya zarar vermenin tehlikelerine işaret eden Tatar, konforlu yaşam standartlarından gelecek nesillerin de faydalanmasını sağlamanın önemine vurgu yaptı.
 

banner360
Son Güncelleme: 08.11.2021 19:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PGM itfaiye: “Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”
PGM itfaiye: “Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”
Yine kaza: 1 yaralı
Yine kaza: 1 yaralı
Haftalık trafik raporu.. 1 ölü, 66 kaza, 20 yaralı
Haftalık trafik raporu.. 1 ölü, 66 kaza, 20 yaralı
1 haftada 12 yangın çıktı
1 haftada 12 yangın çıktı
Girne’de Sivil Savunma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi
Girne’de Sivil Savunma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Ozanköy şehitleri anılacak
Ozanköy şehitleri anılacak
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeli donör bağış kampanyasına destek oldu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeli donör bağış kampanyasına destek oldu
Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu: “Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak kiralanması kabul edilebilir değil”
Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu: “Şömineli Ev’in restoran/kafe olarak kiralanması kabul edilebilir değil”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim