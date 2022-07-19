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Tatar: “48 Yıl Önce Kıbrıs Türk Halkı Özgürlüğüne Kavuştu”

19 Temmuz 2022 Salı 18:00
Tatar: “48 Yıl Önce Kıbrıs Türk Halkı Özgürlüğüne Kavuştu”

Tatar, Deniz Harp Okulu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 48 yıl önce Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu ifade ederek, tüm sıkıntılara ve yapılan haksızlıklara rağmen KKTC’nin güçlenmesi için uğraş vermeye devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü dolayısıyla adaya gelen Deniz Harp Okulu heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Deniz Harp Okulu’ndan gelen heyeti KKTC’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 48 yıl önce Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu, tüm sıkıntılara ve yapılan haksızlıklara rağmen KKTC’nin güçlenmesi için uğraş vermeye devam ettiklerini söyledi.

Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da deniz yetki alanlarındaki, karasularındaki, ekonomik münhasır bölge de dahil olmak üzere hak ve hukukun korunması ve KKTC’nin bir devlet olarak Kıbrıs Türklerinin varlığını sürdürmek için azim ve kararlılıkla yola devam ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye ile tarihten gelen kökler ve bağlar çerçevesinde birlikte hareket etmekten onur ve kıvanç duyduğunu ifade etti. Tatar, Doğu Akdeniz’deki hakimiyetin güçlendirilmesinin önemini belirtti.

Kıbrıs’ta gerçeklere dayanan bir çözümün ancak yan yana yaşayan iki egemen eşit devlet formülüyle mümkün olabileceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde bir anlaşma için yapılan müzakerelerin özellikle Avrupa Birliği üyeliği dolayısıyla Güney Kıbrıs’ın çoğunluğun, azınlığı yöneteceğini içerdiğini söyledi.

-“Böyle bir şey bizim sonumuzun başlangıcı olur”

Güvenliğin AB tarafından sağlanması ve Türk askerinin zamanla adadan çekilmesini içeren federasyon formülünün asla kabul edilmeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle bir şey bizim sonumuzun başlangıcı olur” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, bölgedeki hak ve hukuk ile Kıbrıslı Türkler için olan yaşamsal önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, kendi devletinin çatısı altında egemenlik temelinde yaşayabilmesinin önemini vurguladı.

Müktesep hak olan egemen eşitliğe dayalı siyaseti tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 19:07
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