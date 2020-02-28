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Tatar: “300 civarında hasta başarıyla başka hastanelere aktarıldı”

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangını haber alır almaz kriz masası kurulduğunu ve 300 civarında hastanın başarıyla diğer devlet hastanelerine ve özel hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Tatar: “300 civarında hasta başarıyla başka hastanelere aktarıldı”

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangını haber alır almaz kriz masası kurulduğunu ve 300 civarında hastanın başarıyla diğer devlet hastanelerine ve özel hastanelere sevk edildiğini söyledi.

28 Şubat 2020 Cuma 08:19
Tatar: “300 civarında hasta başarıyla başka hastanelere aktarıldı”
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Hastanede incelemeler yapan Başbakan Ersin Tatar, basına yaptığı açıklamada, sabah haberi alır almaz kriz masası oluşturduklarını, can kaybı olmamasının tesellileri olduğunu kaydetti. Tatar, sağlık çalışanlarına, itfaiyeye, Sivil Savunma Teşkilatı’na, hastaların başka hastanelere taşınmasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başbakan Tatar, devletin görevinin hastaneyi en erken zamanda eskisinden daha iyi hale getirmek olduğunu ve derhal bu yönde çalışmaların başlatıldığını vurgulayarak, böylesi olaylarda devletin bütün imkanlarıyla seferber olabildiğinin görüldüğünü belirtti.

PİLLİ: “HANGİ HASTANIN HANGİ HASTANEYE SEVK EDİLDİĞİNİN KAYDI VAR”

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Sağlık Bakanı Ali Pilli de anjiyo bölümünde çıkan yangının kesin nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Pilli, gerekli tüm önlemlerin alındığını ve tüm ekiplerin yangına süratle müdahale ettiğini kaydetti.

Tahliye edilen hastaların hangi hastaneye gönderildiğinin kaydının olduğunu belirten Pilli, can kaybı olmadığını ifade etti.

Pilli, yangının söndürülmesinde ve hastaların güvenli şekilde sevk edilmesinde görev alan tüm personele teşekkür etti.

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Hastane Yangın
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