TÖRE: “GARANTÖRLÜK DEVAM EDERSE KIBRIS TÜRK HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜ DE GÜVENLİĞİ DE DEVAM EDECEK”

“VATANIMIZA, DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ, GARANTÖR TÜRKİYE’DEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

ERÇAĞIL: “GELECEK NESİLLERİN BİZİM YAŞADIĞIMIZ KARANLIK GÜNLERİ GÖRMEMESİ İÇİN DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Taşpınar, 25 Temmuz 19 : Taşpınar Şehitleri, Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Taşpınar Şehitliği’nde bu sabah düzenlenen törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, 49’uncu P.A.K. Piyade Albay Ufuk Canbey, 2’nci P.A.Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölge milletvekilleri, siyasi parti, kurum, kuruluş ve derneklerden temsilci ve yetkililer, Taşpınar halkı ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlerin kabirlerine çiçek konulmasıyla başlayan anma töreni, saygı duruşu, saygı atış, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Şehitlik Özel Defteri imzalandı. Gün anısına şiirler okundu. Köy Muhtarı İzzet Erçağıl ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı. Din görevlisi şehitler için dua okudu. Anma töreninin ardından Lefke Belediye Başkanlığı, köy kahvesinde izazı-ı ikramda bulundu.

TÖRE: “SİZ KÖTÜ KOMŞULAR BİZİ DEVLET SAHİBİ YAPTINIZ”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs tarihine değindiği konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda bir asra yakın süre acı çektiğini kaydederek, “Yüzümüzü kuzeyden çevirmedik. Türk ordusunun bir gün geleceğini biliyorduk” dedi.

Kıbrıslı Türklerin adada verdiği varoluş mücadelesine işaret eden, “Türk ordusu gelmeseydi Rumlar hepimizi katledecekti” diyen Töre, “Türkiye’nin garantörlüğü devam ederse Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü de güvenliği de devam edecek. Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiler ama adanın tamamını işgal edemediler, burayı Girit yapamadılar. Şimdi denizleri işgal etmeye çalışıyorlar ama Anavatan Türkiye’nin gücü sayesinde denizleri de işgal edemeyecekler” şeklinde konuştu.

Zorlu Töre şöyle devam etti:

“Bizi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne üye yapmazlar, ortaklığı, federasyonu, güç ve yönetim paylaşımını kabul etmezler. Etmezlerse etmesinler. Biz de ev sahibi olduk. KKTC’yi kurduk. Vatan yaptığımız bu topraklarda özgürlük ve güvenlik içinde yaşıyoruz. Siz kötü komşular bizi devlet sahibi yaptınız.”



KKTC’nin statüsünün devlete sahip çıkılmasıyla daha ileriye taşınabileceğini de belirten Meclis Başkan Yardımcısı Töre, “İlle de birleşme peşinde koşarsak devletimizin statüsü ileriye gitmez, bu topraklarda yatan şehitlerin ruhu incinir. Vatanımıza, devletimize sahip çıkacağız, garantör Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.ERÇAĞIL: “İKİ BÖLGELİKTEN, EGEMENLİĞİMİZDEN, TÜRKİYE’NİN GARANTİSİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl, Barış Harekatı’nın başladığı gün Rumların ve Yunanlıların zırhlı araç ve otomatik silahlarla köye saldırıya geçtiğini söyledi.Taşpınar’daki savunmasız insanların acımasızca öldürüldüğünü dile getiren Erçağıl, “Gelecek nesillerin bizim yaşadığımız karanlık günleri görmemesi için dikkatli olmalıyız” dedi.Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin yanında olmasından gurur duyduğunu belirten İzzet Erçağıl, “Türk’ün tek dostu Türk’tür. Bunu unutmayalım. Anavatana da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıslı Türkler iki bölgelikten, egemenliğinden, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyecek” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Şehitlik Özel Defteri imzalandı.

GÜNEŞ: “AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ SONSUZA DEK GÖKLERDE DALGALANACAK”

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş deftere şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde hayatlarınızı seve seve feda ettiniz.

Bizlere emanet ettiğiniz ay-yıldızlı bayrağımız sonsuza dek göklerde dalgalanacak, kutsal toprağımız ise sonsuza kadar Türk kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygı ve sevgi ile eğiliyoruz. Ruhunuz Şad Olsun”

CANBEY: “TÜRK’ÜN VATAN VE BAYRAĞI UĞRUNA CANINI FEDA ETMEYE HAZIR OLDUĞUNU DÜNYAYA İSPATLADINIZ”

49’uncu P.A.K. Piyade Albay Ufuk Canbey, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz; Türk’ün vatan ve bayrağı uğruna canını göz kırpmadan feda etmeye daima hazır olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispatlayarak, gelecek nesillere bu vatanı emanet bıraktınız.

Emanetiniz olan gölgesinde huzur içinde yaşadığımız ay-yıldızlı bayrağı sonsuza dek dalgalandıracağımıza ve uğruna canlarımızı feda edeceğinize şüpheniz olmasın. Sizleri bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunu Şad Olsun.”

OSMANLI: “SİZLER GİBİ CANIMIZI SEVE SEVE VERMEYE HAZIRIZ”

2’nci P.A.Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı deftere şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz; Kanınızla sulayarak bize emanet ettiğiniz bu vatan topraklarında özgürce yaşamanın kıvancını ve huzurunu yaşıyoruz. Bize emanet ettiğiniz bayrağı ve vatan topraklarını sonsuza dek yaşatmak için sizler gibi canımızı seve seve vermeye hazırız.

Ruhunuz Şad Olsun.”

KAYA: “FARKLI ŞEHİRLERDE SÜREN MÜCADELEYE IŞIK TUTUYORSUNUZ”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Gerek bölgenizin gerekse yurdumuzun daha iyi günlere taşınması uğruna canlarını verenler bugün farklı şehirlerde süren bu mücadeleye ışık tutmaktadırlar.”

(HAS/RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

