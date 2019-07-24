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Taşpınar şehitleri yarın anılıyor

Taşpınar şehitleri yarın anılıyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:22
Taşpınar şehitleri yarın anılıyor

Taşpınar şehitleri yarın Taşpınar Şehitliği’nde saat 09.00’da düzenlenecek törenle anılıyor.
Tören, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Şehitlik defterinin imzalanmasıyla sürecek törende, şiirler okunacak, konuşma yapılacak ve dua okunacak.
ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ’NDEN MESAJ
Öte yandan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Taşpınar şehitlerini anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

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Benan, 1964 -1974 yılları arasında verilen mücadelenin Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile mutlu sona ulaştığını ve Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti. 
Şehitlerin bıraktığı toprakları korurken Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilmeyeceğini belirten Benan, “Aziz şehitlerimiz,  canınızı feda ederek kanlarınızla bu topraklara vatan değeri kazandırdınız. Sizlerin sayesinde nesiller hür, bağımsız ve mutlu yaşamaktadır. Bize emanet ettiğiniz bayrağı ve vatan topraklarını sonsuza dek yaşatmak için sizler gibi canımızı seve seve vermeye hazırız” ifadelerini kullandı. 
Benan, bugünlere, halkın toplumsal varlığı ve geleceği uğruna canlarını feda edenler sayesinde gelindiğini belirterek verilen mücadelenin gelecek nesillerin de rehberi olacağını kaydetti ve şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi. 

 

Son Güncelleme: 24.07.2019 11:39
Anahtar Kelimeler:
Taşpınar şehitleri
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