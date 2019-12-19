Taşkın: “Antibiyotik bakteriler için savaşan bir ilaçtır, virüslerle savaşmaz, onları yenemez”



Kış dönemi ile beraber grip, nezle, soğuk algınlığı ve virüsler sonucunda meydana gelen üst solunum yolu enfeksiyonlarının ortaya çıktığını belirten Taşkın açıklamalarının devamında; “Soğuk algınlığı yaklaşık ikiyüze yakın virüsün neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonudur. Genellikle hafif seyreder ama virüsler her yıl kendini yenilediği için vücudumuz direnç olarak da kendisini yeniliyor bu yüzdende soğuk algınlığı tekrardan ortaya çıkıyor. Soğuk havalarda üşüdüğümüz için vücut direncimiz düşer ve hastalıklara kapı açmış oluruz” dedi.





Soğuk algınlığının bulaşmasında ki en önemli etkenin birebir temas olduğunu belirten Taşkın ayrıca öksürme, hapşırma, tokalaşma, sarılma gibi eylemler ile hastalıklıların daha kolay bulaşabileceğini belirtti ve ellerin su ve sabun ile iyice yıkanmasının hastalıkların bulaşmasını önlemekte ki en önemli etken olduğunu ifade etti.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımına dikkat çeken Derya Taşkın; “Antibiyotik kullanımında dünyada birinci sıradayız. Antibiyotik bakteriler için savaşan bir ilaçtır ve virüslerle savaşmaz, onları yenemez, onlara karşı bir etkisi yoktur. Maalesef halkımız bu konuda bilinçsiz durumda. Doktora gitmeden kendi başımıza antibiyotik kullanırsak başka hastalıklara da zemin hazırlamış oluruz ” dedi.

