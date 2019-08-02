Taşkent Doğa Parkı Bünyesinde “kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi” Kuruldu

Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Taşkent Doğa Parkı bünyesinde her yaştan kişinin çevre ve doğa eğitimi alabileceği, doğayı doğada öğrenme felsefesini benimsemiş Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi kuruldu.
(RU/YIL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Taşkent Doğa Parkı bünyesinde her yaştan kişinin çevre ve doğa eğitimi alabileceği, doğayı doğada öğrenme felsefesini benimsemiş Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi kuruldu.
Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Taşkent Doğa Parkı bünyesinde her yaştan kişinin çevre ve doğa eğitimi alabileceği, doğayı doğada öğrenme felsefesini benimsemiş Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi kuruldu.
(RU/YIL) FOTOĞRAFLI