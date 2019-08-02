Taşkent Doğa Parkı Bünyesinde “kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi” Kuruldu

Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Taşkent Doğa Parkı bünyesinde her yaştan kişinin çevre ve doğa eğitimi alabileceği, doğayı doğada öğrenme felsefesini benimsemiş Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi kuruldu.

Taşkent Doğa Parkından verilen bilgiye göre, merkezin kuruculuğu ve koordinatörlüğü görevini de Taşkent Doğa Parkı biyoloji ve çevre eğitimi uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot üstlendi.

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