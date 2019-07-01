Taşkent'te patlama!!!

Taşkent'te gece yarısı saat 01.00 sıralarında duyulan kuvvetli patlama sesi büyük panik yarattı.

Bölge sakinleri, polisi arayarak, evlerinin önüne savrulan bazı cisimler gördüklerini bildirdiler.Olay yerine giden polis, itfaiye ve askeri ekipler henüz patlamanın nedenini tespit edemedi.



Polis, bölgeye insansız hava aracı düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İlk etapta mühimmat deposu patlamış olabileceği veya bölgeye helikopter düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, askeri yetkililerden aldığı bilgi doğrultusunda insansız hava aracı olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.Öte yandan patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için Lefkoşa dışındaki diğer bölgelerden de takviye amaçlı itfaiye araçlarının yola çıktığı öğrenildi.Taşkent'te devam eden yangın nedeniyle Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter düşmesi olmadığını,ulaştırma bakanıyla olay yerine varmak üzere olduğunu ve bilgi aldıkça paylaşacaklarını belirtti belirtti.Bu arada olay yerinden gelen ilk fotoğraflara göre henüz ne olduğu belli olmayan bir cisim bulundu.