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Taşkent olay yeri ölçüm raporu açıklandı

Taşkent olay yeri ölçüm raporu açıklandı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11
Taşkent olay yeri ölçüm raporu açıklandı

TAŞKENT’E DÜŞEN FÜZE PARÇASI VE BULUNDUĞU BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) ÖLÇÜMLERİNDE HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın, Taşkent’e düşen füzeyle ilgili TC Afet ve Acil Durum Yönetimi uzman ekipleriyle birlikte bölgede gerçekleştirdiği kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ölçümlerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı uzman ekibi tarafından hazırlanan KBRN Olay Yeri Ölçüm Sonuç Raporu,  Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklandı.

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Rapora göre, 1 Temmuz 2019’da önce saat 16.35, daha sonra 18.00’de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı görevlilerince gösterilen olay yerinde, dairesel olarak merkeze doğru KBRN ölçümü yapıldı.

Gas Detector Array/Airserse Analytic (GDA) ile gerçekleştirilen her iki ölçümde de “POLİMASTER PM1401K-3RADİATİON, MULTİATRE ve DRAGER Multi IMS” bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca alınan toprak numunesinde Tru Defender cihazıyla yapılan analizde “yanmış naylon partikülleri”nin tespit edildiği kaydedildi.

Raporun sonuç ve tavsiyeler bölümünde, insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmamakla beraber yanma esnasında açığa çıkmamış “tüp, rekor ve bunlar gibi gazlar" olabileceğinden sivil insanlar ve hayvanların füze enkazıyla temas etmemesi, füzenin de kapalı ortamda ve uzman ekiplerce taşınmasının uygun olacağı değerlendirilmesi yapıldı.

Son Güncelleme: 03.07.2019 20:21
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