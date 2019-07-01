Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır: ''Çok büyük tehlike atlattık, can kaybı olmaması büyük şans”

ERHÜRMAN, TÖRE, SANER, GÜNEŞ VE ÇELEBİ OLAY YERİNDE İNCELEMELER YAPTI

DİKMEN’E DÜŞEN PARÇA DA TAŞKENT’E TAŞINDI

Taşkent’e düşen ve S200 füze parçası olduğu değerlendirilen cisimlerle ilgili incelemeler sürerken, siyasiler de bölgede temaslarda bulunuyor.

Taşkent’te saat 00.30 sıralarında meydana gelen ve ülkenin birçok bölgesinde duyulan kuvvetli patlamanın ardından incelemeler ve değerlendirmeler devam ediyor.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, olayla ilgili basına değerlendirmelerde bulundu.

KKTC basını yanında Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan gazeteciler de olay yerindeki gelişmeleri duyurmak için yoğun şekilde görev yapıyor.

ERHÜRMAN

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Taşkent’teki incelemesinin ardından basına yaptığı açıklamada halka geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisine ulaşan bilgiye göre, düşen cismin, İsrail ve Suriye arasındaki gerginlikten kaynaklandığını ve cismin Suriye’den atılan bir S200 füzesi olduğu bilgisi edindiğini kaydeden Erhürman, daha geniş bilginin gerekli araştırmalardan sonra yapılacağını kaydetti.

Erhürman, “Barış sağlanmadığı sürece hiçbir halk ve yurttaş kendini tam olarak güvende hissetme şansına sahip değil. Bölgede barışın ve istikrarın sağlanması için siyasi aktörlere görev düşüyor” dedi.

Tufan Erhürman’a Taşkent’teki incelemelerinde CTP Girne Milletvekili Fikri Toros eşlik etti.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bölgede sıcak savaş olmamasını diledi; “İnşallah bu olay bir savaşın tetikleyicisi değildir ve arkası gelmez” diye konuştu.

Ülkeleri soğukkanlı olmaya davet eden Töre, “Huzura ihtiyacımız var. Şu an güvenlik içinde yaşıyoruz, özgürüz, devletimiz var. 1974’te yaşadığımız acılar hala hatıralarımızda... KKTC, Türkiye ve Türk ordusu güvencemizdir” ifadelerini kullandı.

SANER

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, bölgede büyük tehlike atlatıldığını söyleyerek olaydan üzüntü duyduğunu ancak parçanın köy dışına düşmesinin ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun bu gündemle olağanüstü toplandığını anımsatan Saner, Polisin ve güvenlik güçlerinin gece yarısından beri olağan üstü çaba gösterdiğini kaydetti ve polisin 55’inci kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

GÜNEŞ

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, detaylı incelemelerden sonra askeri makamların ve yetkililerin gerekli açıklamayı yapacağını belirtti.

Esentepe’de de böyle bir parça bulunduğunun sorulması üzerine Güneş, Esentepe’de de Göçrneç’te de parçalar bulunduğunu belirtti ve “Patlama yüksek bir yerde oldu ve parçalar büyük bir alanı etkiledi “dedi.

ÇELEBİ

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, dün akşam 01.00’den beri olay yerinde olduğunu, alışılmamış bir durum yaşandığını söyledi.

“Başımıza bu da mı gelecekti? Evet geldi…” diyen Çelebi, parçaların köy dışına düşmesinin sevindirici nokta olduğunu kaydetti.

Yüksel Çelebi, “Bölgede huzur ve barış sağlanması gerek. Barışa dört elle sarılmalıyız” diye konuştu.

AŞANDIR

Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, dün akşam 00.30 sıralarında önce deprem benzeri bir sarsıntı olduğunu, ardından da patlama sesi duyulduğunu söyledi.

Köy dışında yangın başladığını gördüklerini kaydeden Aşandır, “O saatten beri telefonlarımız susmuyor. İtfaiye ve polis yangına müdahale etti. Kontrol altına alınması 04.00’e kadar sürdü” dedi.

Muhar Aşandır, parçanın düştüğü yerin, en yakın evden 200 metre uzakta olduğunu, bu evde 4 kişinin yaşadığını belirterek, “Biraz daha ilerisinde 8-10 hane var. Çok büyük tehlike atlattık, can kaybı olmaması büyük şans” diye konuştu.

DİKMEN’DE TESPİT EDİLEN PARÇA TAŞKENT’TE

Öte yandan Dikmen’de saptanan ve aynı füzenin parçası olduğu değerlendirilen parça, askerlerce Taşkent’te taşındı ve buradaki diğer parçaların yanına yerleştirildi.