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Taşkent-Haspolat yolundaki kazada yaralanan sürücünün Ali Nalbantsoy olduğu belirlendi

Taşkent-Haspolat ana yolunun ilk kilometresinde bugün 09.40’ta meydana gelen kazada aracında sıkışan sürücünün 69 yaşındaki Ali Nalbantsoy olduğu belirlendi.

23 Mayıs 2021 Pazar 11:15
Taşkent-Haspolat yolundaki kazada yaralanan sürücünün Ali Nalbantsoy olduğu belirlendi
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Taşkent-Haspolat ana yolunun ilk kilometresinde bugün 09.40’ta meydana gelen kazada aracında sıkışan sürücünün 69 yaşındaki Ali Nalbantsoy olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, RD 379 plakalı aracıyla Haspolat istikametine seyreden Rumon Sorder (E-32), aynı istikamete seyreden önündeki araçları sağdan geçmeye çalıştığı sırada, sağdaki tali yola dönüşe geçen Ali Nalbantsoy (E-69) yönetimindeki EP 574 plakalı van araca çarptı.

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Çarpma sonucu sağa devrilen vanın sürücüsü Alli Nalbantsoy, aracında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Nalbantsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 23.05.2021 11:31
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