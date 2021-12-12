banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
UBP'nin adayları belli oldu
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
KKTC'de bir ilk!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Koronavirüse bir can daha!
DP, TDP ve YDP bugün aday belirleme ve sıralama seçimi yapıyor
Seçim hazırlıkları sürüyor
banner404

Taşkent Doğa Parkı’nda gece saatlerinde 3 şahıs çevreyi talan etti!

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Taşkent Doğa Parkı’nda gece saatlerinde çevre kirliliğine sebebiyet veren şahısların vidosunu paylaştı. Basat konuyla ilgili “Ülke bunlarla dolu, çözüm için bir plan yok, vizyon yok” ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2021 Pazar 15:05
Taşkent Doğa Parkı’nda gece saatlerinde 3 şahıs çevreyi talan etti!

Taşkent Doğa Parkı’nda gece saatlerinde 3 şahıs, ellerindeki bira şişelerini kırdı; bununla da kalmayıp tüm çöplerini çevreye attı.

Konuyla ilgili Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, olayın yaşandığı anın görüntülerini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Basat paylaşımında, insanların, grupların, derneklerin, ara ara 'çöp toplama' etkinlikleri ile kendilerini avuttuğunu ifade ederek, “Ülke bunlarla dolu, çözüm için bir plan yok, vizyon yok” dedi.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Basat'ın açıklaması şu şekilde:

"Kızmak, sövmek bile gelmiyor artık içimden. Zaten kime kızmalı, kime sövmeli bilemiyorum artık...

Arabayı park edeli 5 dakika olmadı. 2 bira şişesini yere atmakla kalmayıp bir de alıp kayada kırdılar. Arabanın içerisindeki poşetleri de bir güzel doğaya attılar... Şimdi birer bir daha açtılar, onları da atıp öyle kaçacaklar muhtemelen.

Ülkemizde yılda yaklaşık 1.5Milyar kez doğaya çöp atılıyor.

Çevre Koruma Dairesi'nin bu tip durumlar için yılda yazdığı ceza sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

banner341
İnsanlar, gruplar, dernekler, ara ara 'çöp toplama' etkinlikleri ile kendilerini avutuyor.

Kökten çözüm, yani toplamak değil attırmamak için kimse hiçbir şey yapmıyor.

İşte kamera kayıtları, işte eşgaller, işte plaka. Emin olun buna da ceza yazılmayacak.

Burası çöp ülke Kıbrıs... Bunlar da DoğaPark'a gelip doğaya çöp atan evrimini tamamlamamış insan müsveddeleri...

Eskiden 10 tane olayın 1ini video yapardım, şimdi 100tanede 1ini bile yapmıyorum. Yoruldum artık, kameraları açmıyorum bile çoğu zaman, görmek istemiyorum çünkü.

Ülke bunlarla dolu, çözüm için bir plan yok, vizyon yok."

İŞTE KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

https://www.kibrismanset.com/taskent-doga-parki-talan-edildi-video,416.html

banner360
Son Güncelleme: 12.12.2021 16:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyenleri: “Özel gereksinimli öğrencilerin hayatına dokunmak çok değerli”
GAÜ Akademisyenleri: “Özel gereksinimli öğrencilerin hayatına dokunmak çok değerli”
TDP üyeleri sandık başına gitti
TDP üyeleri sandık başına gitti
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
Demokrat Parti’de üyeler, milletvekili adaylarını ve sıralarını belirlemek için oy kullanıyor
Demokrat Parti’de üyeler, milletvekili adaylarını ve sıralarını belirlemek için oy kullanıyor
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
YDP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullanıyor
YDP üyeleri milletvekili adaylarını belirlemek için oy kullanıyor
HP Lefkoşa ilçesi üyeleri biraraya geldi
HP Lefkoşa ilçesi üyeleri biraraya geldi
DAÜ Turizm İşletmeciliği Doktora Programı mezununa “Üstün Makale” ödülü
DAÜ Turizm İşletmeciliği Doktora Programı mezununa “Üstün Makale” ödülü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim