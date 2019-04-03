Taşınmaz Malla İlgili Yasa Gücünde Kararname İle Bthk Bütçesi Komitede Onaylandı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası” hakkındaki yasa gücünde kararnameyi ve “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

Komite, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini de sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası” hakkındaki yasa gücünde kararnameyi ve “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle kabul etti.

Genel Kurula sevk edilen taşınmaz mal konusundaki yasa gücündeki kararname bir daha görüşülmek üzere komiteye alınmıştı.

Komite, gündemindeki “Kamu İhale (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine de devam etti. Tasarı diğer toplantılarda da ele alınmaya devam edilecek.

Toplantıda, Toros’la birlikte, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Sunat Atun, komite üyeleri UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy yer aldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in yanı sıra, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bütçe Dairesi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katıldı, görüş ve önerilerini sundu.

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