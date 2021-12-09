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Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı

09 Aralık 2021 Perşembe 21:00
Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı

“Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle onaylandı.
CTP Milletvekili Erkut Şahali görüşmede konuşma yaparak TMK’nın hayata geçirilmesinin bir vizyon olduğunu ve bu vizyonun hayata geçirilmesinde rol aldıklarını söyledi.
UBP’nin kurduğu hükümetlerde birçok bakanlığın kendilerine ait olduğunu ve içinde bulundukları vizyonsuzluk dolayısıyla sorunlara neden olduklarını savunan Şahali, ICGS öğrencilerinin yaşadığı sorunlara değirenerek, Başbakanın bu soruna bilgisizce yaklaştığını ileri sürdü,  bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti.
AKSA’nın ülkeye 1999 yılında UBP döneminde geldiğini dile getiren Şahali, Teknecik Santrali’nin Ferdi Sabit Soyer’in gece gündüz çalıştığı dönemde oluşturulduğunu kaydetti.
Kıb-Tek’in bilerek ve isteyerek batırılmakta olduğunu savunan Şahali, UBP’nin sağlık ve enerji altyapısına tek bir çivi bile çakmadığını iddia etti.

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TÖRE
UBP Milletvekili Zorlu Töre de, TMK konusunda çeşitli eleştiriler yapıldığını, ülkede sağlık, eğitim ve ekonomide sıkıntılar bulunduğunun bilindiğini, fakat sorunların kaynağının sadece UBP olduğunun lanse edilmesinin doğru olmadığını söyledi. 
Birçok yatırımın UBP zamanında yapıldığına değinin Töre, ülkeye yapılan birçok altyapının da kendi dönemlerinde yapıldığını, eksikliklerin olduğunun da farkında olunduğunu kaydetti.
UBP’nin federal görüşme yapılmasına da zamanında evet dediğini söyleyen Töre, TMK’nın Kıbrıslı Türklerin Güney’de bıraktığı mallarını da gündeme getirmesi gerektiğini belirtti.
Rapor ve tasarının üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.
Daha sonra, “Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle onaylandı.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 01:35
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