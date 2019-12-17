banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111721
ALTIN
278.466
DOLAR
5.8626
STERLİN
7.7252
EURO
6.5306
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Taşınmaz malların tazmini takası ve iadesi (değişiklik) yasa tasarısı onaylandı

Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda dün gece onaylandı.

Taşınmaz malların tazmini takası ve iadesi (değişiklik) yasa tasarısı onaylandı

Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda dün gece onaylandı.

17 Aralık 2019 Salı 07:29
Taşınmaz malların tazmini takası ve iadesi (değişiklik) yasa tasarısı onaylandı

“Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (B) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy birliğiyle kabul edildi.

HASİPOĞLU: “KOMİSYONA 6 BİN 629 BAŞVURU”

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, raporu sunmasının ardından Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili 6 bin 629 başvuru olduğunu, bunlardan bin 203 dosyanın sonuçlandığını, 5 bin 232 dosyanın henüz incelenmediğini söyledi.  

Hasipoğlu, 6 yıldır ödeme bekleyen dosyaların olduğunu, Kapalı Maraş ile ilgili 280 başvuru bulunduğunu, 750 milyon TL’lik ödeme beklentisi olduğunu belirterek, Taşınmaz mal komisyonu’nun iyileştirilmesini istediğini, ancak Rumların Kıbrıslı Türklerin bıraktığı mallara ilgili vasilik rejimine devam ettiğini, Doğrudan Ticaret Tüzüğü ve seyahat özgürlüğüne bile engel koyduğunu kaydetti. 

KKTC’nin tanınmıyor olmasına rağmen uluslararası hukuk, insan haklarına saygı içinde iç hukuku işletmeye çalıştığını ama Rumların engellemelere devam ettiğini belirten Hasipoğlu, insan haklarına sığmayan şekilde bir çocuğun bile geçişine izin vermediklerini belirtti.

Hasipoğlu, bunun üzerine “Biz de uluslararası hukuk bağlamında haklarımızı aramalıyız. Anne babası Türkiye vatandaşı olan ama KKTC kimliği taşıyan kişilere geçiş izni vermiyorlar, ancak Kıbrıslı olan ve KKTC kimliği taşıyanlara geçiş izni veriliyor. Bu konu masada gündeme getirilmeli” diye konuştu.

banner317
ÖZYİĞİT: “KOMİSYON İÇİN FON KURULMALI”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz alarak, 15 yaşındaki bir çocuğun Güneye geçişine izin verilmemesini kınayarak, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Türkiye’nin arzusuyla AHİM beklentisiyle iç hukuk yolu olarak kurulduğunu kaydetti.  

Bu konuda tazminat, takas ve iade yolu belirlendiğini, ödemelerin Türkiye kaynaklı yapıldığını ve bazı ekonomik ve diğer nedenlerden durduğunu ifade eden Özyiğit, Taşınmaz Mal Komisyonu Fonu kurulması ve kaynak yaratılması gerektiğini kaydetti.

Bu konunun tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade eden Özyiğit, “Vasilik rejimine benzer bir şey bizde de kurulmalıydı. Kurulsaydı da bu sıkıntılarla karşılaşmasaydık. Bir mal tazminatı ödenerek Türkleştiriliyor, bu değer artışı yaratıyor, bunu yaratanlar da bedelini ödemeli” diye konuştu.  

SANAYİ SİCİL YASA TASARISI DA ONAYLANDI

Genel Kurul, bu oylamanın ardından Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nı da onaylarken, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteye geri çekildi ve oturum kapatıldı.

Genel Kurul bugün saat 10.00’da Mahkemeler, Hukuk Dairesi ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerini görüşmek üzere toplanacak.

Son Güncelleme: 17.12.2019 11:08
Anahtar Kelimeler:
Taşınmaz Malların Tazmini Takası Ve Iadesi (değişiklik) Yasa Tasarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saraçoğlu Vakfı’ndan yılbaşı hediye seçeneklerine “umut kartı”
Saraçoğlu Vakfı’ndan yılbaşı hediye seçeneklerine “umut kartı”
Winbladh’ın “Kıbrıslılar’ın kökeni” isimli çalışması Galeri Kültür Yayınları tarafından yayımlandı
Winbladh’ın “Kıbrıslılar’ın kökeni” isimli çalışması Galeri Kültür Yayınları tarafından yayımlandı
“Kuzey Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi”nde çalışmalar sürüyor
“Kuzey Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi”nde çalışmalar sürüyor
Serbest çalışan hekimler: Tek umut Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesi
Serbest çalışan hekimler: Tek umut Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesi
LBO’nun “Yeni yıla merhaba” konseri bu akşam
LBO’nun “Yeni yıla merhaba” konseri bu akşam
Tarım Bakanlığı bütçesi onaylandı
Tarım Bakanlığı bütçesi onaylandı
CTP Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor
CTP Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor
İHA ve SİHA gerçeği….
İHA ve SİHA gerçeği….
“Üzülme kızım!”
“Üzülme kızım!”
Döviz kurları
Döviz kurları

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim