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Taşınmaz Malla İlgili Yasa Gücündeki Kararname oy birliğiyle babul edildi

Taşınmaz Malla İlgili Yasa Gücündeki Kararname oy birliğiyle babul edildi

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:22
Taşınmaz Malla İlgili Yasa Gücündeki Kararname oy birliğiyle babul edildi

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası hakkındaki yasa gücündeki kararnameyi oy birliğiyle kabul etti. Yasa gücündeki kararnameyle, konut piyasasında canlılık, devlet bütçesinde gelir artışı sağlanması öngörülüyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında bugün toplandı.

Komite, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”ye ilişkin çalışmaları tamamladı, kararnameyi oy birliğiyle kabul etti.

Komite, gündemindeki “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da genel görüşmesine de devam etti.

Komiteye davetli olarak katılan Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Merkezi İhale Komisyonu yetkilileri görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki komite toplantısına, komite üyeleri HP milletvekilleri Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu ile CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası hakkındaki yasa gücünde kararnameyle konut piyasasında canlılık, devlet bütçesinde gelir artışı sağlanması öngörülüyor.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise acil ihtiyaç halinde ilaç alımları, yurt dışı uygulama birimlerinin hangi usulle alım yapacağıyla ilgili aksaklıkların giderilmesi, uygulamadaki sorunların aşılmasını amaçlıyor.

Son Güncelleme: 27.02.2019 19:39
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