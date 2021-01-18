Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümetler popülisttir
Hükümetler popülisttir
Pilli havlu attı!
Pilli havlu attı!
Nasıl bir hükümet ve hangi devlet?
Nasıl bir hükümet ve hangi...
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
banner376

Taşınmaz Mal Vergisi, vergi miktarları ve vergi oranları hakkında yasa gücünde kararname oy çokluğu ile kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda, Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname 22 ret, 26 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:23
Taşınmaz Mal Vergisi, vergi miktarları ve vergi oranları hakkında yasa gücünde kararname oy çokluğu ile kabul edildi
banner337
banner351

Meclis Genel Kurulu’nda, Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname 22 ret, 26 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

ANGOLEMLİ

Konu hakkındaki görüşmeler sırasında TDP Milletvekili Hüseyin Angolemeli  yaptığı konuşmada, vergi konusunun Meclis’in onayını gerektirdiğini bunun bütün dünyada böyle olduğunu, burada ise Anayasa’nın göz göre göre çiğnendiğini savundu.

Halka Emlak vergisini vermemesi için çağrı yapan Angolemli, vergilerin ödenmemesi halinde, bu konuda yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi.

“Getir yasayı, geçir Meclis’ten” diyen Angolemli, “Bir ülkede Anayasa göz göre göre çiğnenirse, o memlekette her şey olabilir” dedi. 

Aşı konusunda da değinen Angolemli, hükümetin elinde bir liste olmadığını, bölge köyleri için muhtarlarla işbirliği içinde çalışılması önerisinde bulundu.

Güney’de çalışanlar konusunda da değinen Angolemli, işyerleri açık olanlara, işyerinin açık olduğuna dair kanıt getirebilmeleri için olanak tanınması gerektiğini kaydetti.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, gündem maddesine eleştirilerde bulunarak, “verginin kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesinin mümkün olmadığını, bunun hukuka aykırı olduğunu” kaydetti.

Hükümetin bir çok konuda toplumu kaosa sürüklediğini, toplumun bu şekilde yönetilmeyi hak etmediğini ifade eden Baybars, kanun hükmünde kararnamelerin nasıl olacağının düzenlendiğini, ancak Meclis açıkken bunun mümkün olmadığını söyledi.

Yasama organın Meclis olduğunu, Bakanlar Kurulu olmadığını vurgulayan Baybars, yürütme yetkisi kullanılmasının yetki gaspı olduğunu savundu.

HP olarak yasa gücünde kararnameye ret oyu vereceklerini  ifade eden Baybars, yerel yönetimlere neden bütçede aynı kaynağın ayrılmadığını sordu.

Baybars, “Anayasa  gasp edilene kadar bütçeden bu kaleme 10 milyon kaynak yaratsaydınız” dedi.

banner341
ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, yasa gücünde kararnamenin onaylanmasının, Anayasa ihlali olacağını, bunun onaylanması halinde de bir çok sıkıntının domino taşı gibi ard arda geleceğini savundu.

Bir haftadır ülkede kaos üstüne kaos yaşandığını ve hukukun ayaklar altına alındığını ileri süren Özdenefe, Anayasa’nın yasa gücünde kararname konusundaki maddesinin açık olduğunu, yetki düzenlemesinin bambaşka bir olay olduğunu kaydetti.

Özdenefe, “Siz halkın egemenliğini hiçe sayacaksınız, kafanıza göre Bakanlar Kurulu’nda yasa gücünde kararname geçireceksiniz, bu olacak iş değil. Bu anomaliyi bugün burada geçirmeyin, bu toplum yeterince  yoruldu” dedi.

“Bu mecliste sürekli iktidar bu milletvekillerine yalan söylüyor” ifadelerine yer veren Özdenefe, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi.

Özdenefe, halkın ülkedeki kurumlara olan güveninin sarsıldığına işaret ederek, “Hukuksuzluk adınız, sloganınız oldu. O yüzden gelin hatanın neresinden dönerseniz kardır, gelin bundan vazgeçin” dedi.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, bunu mecburiyetten belediyelerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını, birinin cebine ellerini atmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi.

Bunun 31 Ocak’ta yürürlükte olması gerektiği için bu yönetim izlendiğini söyleyen Oğuz,  belediyelerin gerçekten hayat pahalılığından doyalı bir mağduriyet yaşayacaklarının ortada olduğunu, Belediyelerin gelirlerinin arttırılmasıyla ilgili bir takım çalışmaların yapılacağını, en köklü çözümün ise Belediyeler Reformu’ndan geçtiğini sözlerine ekledi.

Konuşmalar ardından Meclis’te Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin madde madde okunarak oylanmasına geçildi. Bu sırada milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı.  

SANER

Başbakan Ersan Saner, zaman sıkıntısı olduğu için bu yol izlendiğini söyleyerek, UBP’nin özellikle Anayasaya aykırı işlem yapmak gibi bir durumunun söz konusu olmadığını kaydetti.

Kararname, 22 ret, 26 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra Başkanlık Divanı seçimlerine geçildi.

banner360
Son Güncelleme: 18.01.2021 18:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Başkanlığı’na Sennaroğlu seçildi
Meclis Başkanlığı’na Sennaroğlu seçildi
Erhürman: Enfeksiyon komitesi kararında yapılan revizyon yok hükmündedir
Erhürman: Enfeksiyon komitesi kararında yapılan revizyon yok hükmündedir
LAÜ Akademisyeni “Kronik Ağrı ve Covid-19” üzerine bilgilendirmeler yaptı
LAÜ Akademisyeni “Kronik Ağrı ve Covid-19” üzerine bilgilendirmeler yaptı
Halkın Partisi Parti Meclisi’nin yeni üyeleri belirlendi
Halkın Partisi Parti Meclisi’nin yeni üyeleri belirlendi
Meclis Genel Kurulu toplantısında yasa gücünde kararname ele alındı
Meclis Genel Kurulu toplantısında yasa gücünde kararname ele alındı
Ertuğruloğlu: Tek bir seçeneğe mahkum olamayız
Ertuğruloğlu: Tek bir seçeneğe mahkum olamayız
Karla karışık yağmur ve don geliyor
Karla karışık yağmur ve don geliyor
“Whatsapp sözleşmesi” hakkında merak edilenler GAÜ’de ele alındı
“Whatsapp sözleşmesi” hakkında merak edilenler GAÜ’de ele alındı
Özersay haftasonu yaşanan karar karmaşasını eleştirdi
Özersay haftasonu yaşanan karar karmaşasını eleştirdi
Meteorolojiden uyarı!
Meteorolojiden uyarı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim