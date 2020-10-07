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Taşımacılıkta uzlaşı sağlandı

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Yönetim Kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü Zekai Gece, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 2020-21 yıllarını kapsayan öğrenci taşımacılığına ilişkin protokolün imzalandığını bildirdi. 

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:29
Taşımacılıkta uzlaşı sağlandı
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Yazılı açıklama yapan Gece, KAR-İŞ’in, toplu taşımacılığın KKTC’deki “tek yetkili ve en büyük üye sayısına sahip” birliği olduğunu belirterek, “Maalesef toplu taşımalığı bölmeye çalışan küçük bir grup, içinde olduğumuz bu süreci sabote etmeye çalışsa da başarılı olamamıştır.” iddiasında bulundu. 
Derneğin halkın ve üyelerinin yararına olacak her olumlu adımı savunmaya devam edeceğini kaydeden Gece, “Bize inanan ve bizimle bu onurlu yolu yürümeye devam eden tüm üyelerimize, bugün öğrenci taşımacılığı protokolünün hazırlanmasında emeği geçen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeline ve bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 07.10.2020 14:36
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanlığıZekai GeceKariş
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