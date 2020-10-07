Taşımacılıkta uzlaşı sağlandı

Yazılı açıklama yapan Gece, KAR-İŞ’in, toplu taşımacılığın KKTC’deki “tek yetkili ve en büyük üye sayısına sahip” birliği olduğunu belirterek, “Maalesef toplu taşımalığı bölmeye çalışan küçük bir grup, içinde olduğumuz bu süreci sabote etmeye çalışsa da başarılı olamamıştır.” iddiasında bulundu.

Derneğin halkın ve üyelerinin yararına olacak her olumlu adımı savunmaya devam edeceğini kaydeden Gece, “Bize inanan ve bizimle bu onurlu yolu yürümeye devam eden tüm üyelerimize, bugün öğrenci taşımacılığı protokolünün hazırlanmasında emeği geçen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personeline ve bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.





