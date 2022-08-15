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Taşımacılık ücretleri ödendi

15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:30
Taşımacılık ücretleri ödendi

Maliye Bakanı Şan, eylül ayında ödenmesi planlanan öğrenci taşımacılık ücretlerinin bugün ödendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanı Alişan Şan, eylül ayında ödenmesi planlanan 2021-2022 öğretim yılı öğrenci taşımacılık ücretlerinin erken ödenmesi için talimat verdiğini ve ödemenin bugün yapıldığını belirterek, bunun için, 7 milyon, 204 bin, 207 TL ödeme gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Şan, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yetkililerini kabulünde yaptığı açıklamada, toplu taşımacılığın önemine işaret ederek, “Birlik üyelerinin çok önemli bir kamu görevi üstlendiğini, ancak ülkemizde taşımacılığın istenilen noktada olmadığından hem insanımızın, hem de ülke ekonomisinin de bundan olumsuz etkilendiğini” söyledi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç ise konuşmasında, öğrenci taşımacılık ücretlerinin erken ödenmesi talimatını veren Bakan Şan’a teşekkür etti.

Sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları dile getiren Aytaç, mazot desteği, otobüs araç yaşının yükseltilmesi, kaçak taşımacılık ve üniversitelerin taşımacılığının önlenmesi konularına işaret ederek, bu konuda Bakan Şan’ın desteğini talep etti.

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Son Güncelleme: 15.08.2022 18:47
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