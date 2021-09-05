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Taşımacılık şirketi sahibi isyan etti!

Taşımacılık Şirketi Sahibi Melih Özhakkı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda turist taşımacılığında yaşadıkları sorunlara adeta isyan etti..

05 Eylül 2021 Pazar 11:23
Taşımacılık şirketi sahibi isyan etti!

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Melih Özhakkı’nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Güney Kıbrıstan kuzey Kıbrısa Larnaka ve Baf üzerinden insan taşıyoruz .. yani memlekete döviz getiriyoruz.. yani hatırı sayılır bir katma değer sağlıyoruz.. yani bizim getirdiğimiz insanların harcadığı paralarla, ülkeye girişlerin nasıl olacağına karar veren insanlar maaş alıyor her ay.. ama bu insanlar ne yapıyor?? Bu gelen insanları geldiğine geleceğine bin pişman ediyor.. gelen misafirlere akla mantığa sığmayacak uygulamalar, liyakati sıfır olan bazı personeller tarafından hiç de hoş olmayan davranışlar, yüz surat etmeler, bir şey sorup laf anlamaya çalışanlara fırça atmalar.. saysam sayarım daha neler neler!!.. oturun da bir karar verin artık.. bu memlekete turist gelmesini istiyormusunuz yoksa istemiyormusunuz.. istemezseniz de kapatın bu kapıları olsun bitsin beytambal kalsın başınızdan artık.. yetti gerçekten hem bu insanları taşıyan bizlere, hem de buraya gelen insanlara aldığınız beyin yakan kararlarla çektirdiğiniz eziyetlere…….”

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Son Güncelleme: 05.09.2021 11:38
Anahtar Kelimeler:
Melih özhakkı
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