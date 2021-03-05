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Taşımacıların eylemi dördüncü gününde

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle Salı günü Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

05 Mart 2021 Cuma 12:15
Taşımacıların eylemi dördüncü gününde
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“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önündeki eylemini dördüncü gününde de sürdürüyor.

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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç, dün taleplerini Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a ilettiklerini, Oğuz’un taleplerine sıcak bakmadığını ancak Başbakan Ersan Saner’e aktaracağını söylediğini açıklamıştı. 

Taleplerine henüz olumlu yanıt almadıklarını söyleyen Menteş Aytaç, bugün yaptığı açıklamada da, eyleme devam edeceklerini vurguladı.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 13:35
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Eylem
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