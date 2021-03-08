Taşımacıların Başbakanlık önündeki bir hafta önce başlattığı eylem sürüyor

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle geçen Salı günü Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme devam ediyor.

“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Başbakanlık önündeki eylemini bir haftadır sürdürüyor.

“SORUN BUGÜN ÇÖZÜLMEZSE AİLELERİMİZ DE EYLEME KATILACAK”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Ersan Saner’e, taleplerini kabul etmesi için çağrıda bulundu

Menteş Aytaç, bugün taleplerine olumlu yanıt almamaları halinde, yarın aileleri ve tüm üyeleri Başbakanlık önüne toplayarak eylem şeklini değiştireceklerini belirtti.