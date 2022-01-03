Taşçıoğlu: "Taleplere yönelik olumlu adımlar atılmadığı takdirde eylemler artarak devam edecek"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, bugünden itibaren acil sevk, tetkik, teşhis ve tedavi kurulları dışındaki kurulların durdurulduğunu; taleplere yönelik olumlu adımlar atılmadığı takdirde sendikal eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Taşçıoğlu, “Acil servislerde ve Acil Durum Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan hekim istihdamları yapılana; ek mesai ödemeleri tamamlanana; acil servislerde çalışan doktorların vardiya –rotasyon ödemeleri yapılana; 8 Kasım’da toplanıp karar üretmesi gerekirken bakanın ertelediği teknik kurul toplanıp karar üretene; nöbet tutan doktorların yemek hakkı verilene; temaslı olduğu halde sağlık çalışanlarının zorla çalışmaya zorlanması uygulamasına son verilene; keyfi (siyasi) görevlendirmelerle uzman hekimlerim bakanın seçim bölgesindeki sağlık merkezinde mesai saatleri sonrası uzmanlık alanları dışında tıbbi hataya açık şekilde hasta bakmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar eylemlerinin süreceğini” kaydetti.

Öte yandan Tıp-İş, Sağlık Bakanlığına ve Bakan Ali Pilli'ye açık mektup yayımladı.

Mektupta, sendikanın talepleri ve yaşanan sorunlar aktarıldı.

TIP-İŞ’İN MEKTUBU

“Sayın Ali Pilli,

KKTC Sağlık Bakanı

Sayın Bakan,

Gerek Covid-19 pandemisi, gerekse de ekonomide yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle yaşamakta olduğumuz sorunların çözümü için yaptığımız diyalog çağrımızı dikkate almadınız.

Bu nedenle:

1- Sağlık servislerinde ve Acil Durum Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan hekim istihdamları için sendikamızla iletişim kurup gerekli adımlar atılana kadar,

2- Ek mesai ödemeleri yasal süre içerisinde ödenene kadar,

3- Acil servislerde çalışan doktorların vardiya, rotasyon ödemeleri yapılana kadar,

4- 8 Kasım 2021’de yapılması planlanan fakat tarafınızdan ertelenen teknik kurul toplanıp karar üretene kadar,

5- Nöbet tutan doktorların yemek hakkı verilene kadar,

6- Temaslı olduğu halde sağlık çalışanlarının baskı ile çalışmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar,

7- Keyfi (siyasi) görevlendirmelerle, uzman hekimlerin Sağlık Bakanı’nın seçim bölgesindeki sağlık merkezinde mesai saatleri sonrası, uzmanlık alanları dışında tıbbi hataya açık şekilde hasta bakmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar eylem kararı alınmıştır.

27 Aralık 2021 tarihinde itibaren sendikal eylem olarak,

1- Sağlık kurulu hizmetleri (acil sek, teşhis tetkik ve tedaviye yönelik kurullar hariç) durdurulmuştur (İşe girme, engellilik, ehliyet, vatandaşlık, malullük, itiraz, sözleşme yenileme ve avcılık kurul ve muayeneleri yapılmayacaktır).

2- Sendikamızla görüşmeden yapılacak görevlendirmelerde, sendikal eylem olarak icabet edilmeyecektir.

3- Temaslı hekim ve diğer sağlık çalışanlarına bir (1) hafta hastalık raporu verilerek ve izole olmaları sağlanarak, rapor süresi sonunda PCR kontrolü ile işe başlayacaklardır.”