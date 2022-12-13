banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taşçıoğlu: Sağlık sisteminde birçok sıkıntı var
Taşçıoğlu: Sağlık sisteminde birçok sıkıntı...
Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi 27 Aralık’ta başlayacak
Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi 27...
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Büsküvütçü 4 Davadan Suçlu Bulundu
6 yaşındaki gelinin hukuk mücadelesi
6 yaşındaki gelinin hukuk mücadelesi
banner404

Taşçıoğlu: Sağlık sisteminde birçok sıkıntı var

13 Aralık 2022 Salı 13:48
Taşçıoğlu: Sağlık sisteminde birçok sıkıntı var

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İş) Başkanı Dr. Mustafa Taşcıoğlu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde basın açıklamasında bulundu.

Başkan Taşçıoğlu, sağlık hizmetlerinin olması gerektiği gibi sunulmadığını ve sağlık sisteminde bir çok sıkıntı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın keyfi uygulamaları nedeniyle sağlık sisteminin sekteye uğratıldığını iddia eden Taşcıoğlu, Gazimagusa Devlet Hastanesi’nde de dahiliye hekim saysının kısıtlı olmasından dolayı sorunlar yaşandığını söyledi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dahiliye doktorunun yanı sıra kadın doğum, cerrahi, ortopedi, çocuk hekimi, beyin cerrahı, kulak burun boğaz ve göz doktoru eksikliği olduğunu ifade eden Taşcıoğlu, hastanenin eczane bölümünde de ilaç olmadığını iddia etti.

BRT

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi 27 Aralık’ta başlayacak
Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi 27 Aralık’ta başlayacak
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Büsküvütçü 4 Davadan Suçlu Bulundu
Büsküvütçü 4 Davadan Suçlu Bulundu
6 yaşındaki gelinin hukuk mücadelesi
6 yaşındaki gelinin hukuk mücadelesi
Meclis Genel Kurulu yasama ve denetim görevleriyle toplandı
Meclis Genel Kurulu yasama ve denetim görevleriyle toplandı
Demirhan'da hırsızlık!
Demirhan'da hırsızlık!
Kayıp şahıs bulundu!
Kayıp şahıs bulundu!
"Kıbrıs’ı bir mesele değil, mili dava olarak görüyorum"
"Kıbrıs’ı bir mesele değil, mili dava olarak görüyorum"
Hoşgeldin Ceynur Pehlivan
Hoşgeldin Ceynur Pehlivan
Maliye Bakanı Şan’dan 13. Maaş Açıklaması!
Maliye Bakanı Şan’dan 13. Maaş Açıklaması!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim