Taşçıoğlu: “Keyfi Maaş Kesintisi Kabul Edilemez”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp -İş) Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in “keyfi” maaş kesintisi açıklamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Taşçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının kesintinin gayrı yasal olduğunu savunarak, kesinti kararından vazgeçilmemesi halinde hukuki yol da dahil, her türlü yasal eylem hakkının kullanılacağını kaydetti.

Taşçıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi sürecinde ‘hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz’ dediniz. Ödemediniz. Pandeminin başlangıcından itibaren marketlerdeki fiyat kontrolü, denetimi ve istikrarını sağlayamadınız. Devalüasyon ve hayat pahalılığı karşısında yaptığınız astronomik akaryakıt, tüp gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine zamlarıyla tüm emekçi halkı yoksulluğa ve yok oluşa ittiniz. Ekonomik krizin faturasını asgari ücretli, dar gelirli ve sabit gelirlilere ödetmeye kalkıyorsunuz. Öncelikle Hayat Pahalılığı oranını asgari ücretlilere daha az ödemeye karar verip, kamu ve özeldeki emekçileri ayrıştırma ve birbirine kırdırma yoluna girdiniz. Şimdi de 15 bin TL üzerinde maaşı olan kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 20 kesinti yapacağınızı açıklıyorsunuz. Bu kesinti ile Asgari ücretlilere ve özeldeki emekçilerin gelirlerine yönelik bir iyileştirme yapacak mısınız? Oluşan hayat pahalılığını herkese yansıtmak zorunda olduğunuzu bildiğiniz halde yasalara aykırı olarak kanun hükmünde kararname ile çalışanların ve emeklilerin maaşlarını gasp etme yolunu seçiyorsunuz. Sendikamız, gayrı yasal olan bu kesinti kararından vazgeçilmemesi halinde hukuki yol da dahil olmak üzere her türlü yasal eylem haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır.”