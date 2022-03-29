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“Tasarıyı geri çekiniz, dünyanın tecrübesiyle gerçek bir reform yapalım”
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“Tasarıyı geri çekiniz, dünyanın tecrübesiyle gerçek bir reform yapalım”

Ahmet Y. Benli, Meclis komitesinde konuştu:

29 Mart 2022 Salı 15:11
“Tasarıyı geri çekiniz, dünyanın tecrübesiyle gerçek bir reform yapalım”

Gönyeli Belediye Başkanı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği eski Başkanı Ahmet Y. Benli, Meclis komitesinde konuştu: “Tarihi fırsatı yitirmeyelim. Siz bu tasarıyı geri çekiniz, Avrupa’daki tüm birikimi adaya taşıyalım, Türkiye’deki meslektaşlarımızla görüşelim, kendi deneyimimizi katalım, dünyanın tecrübesiyle bu reformu başaralım.”

Ahmet Y. Benli, UBP-DP- Hükümeti'nin gündeme getirdiği ve Meclis'ten de ivedilikle görüşülmesi için oyçokluğu ile geçirdiği 'Belediyeler Reformu'na ilişkin Yasa Tasarıları'nı görüşmek üzere toplanan Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde konuştu.

“BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİNİZ”

Yerel Yönetim Referandumuna yönelik bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini söyleyen Benli, “Öncelikle Avrupa Birliği Yerel Yönetim Özerklik Şartını örnek almalıyız” dedi.

Benli şunları söyledi:

“Anayasa size çerçeve çiziyor! Yerel yönetimler halkın seçtiği karar organları tarafından yönetilir. Bu değiştirilemez. Siz intibakları kendiniz yapmak istiyorsunuz.

Hedefi belirlerken öncelik yerinden yönetim ilkesidir.

Yeniden görev tanımları yapılması gerekiyor, bunun yerinden yönetim ilkesiyle yapılması gerekiyor.”

“YERİNDEN YÖNETİM”

“Bir köprü yapmak için iki yıl uğraştık biz, izin alabilmek için bürokrasi ile boğuştuk.

Okullar, enerji, iletişim, kara yolları, yerinden yönetim için yetki devredeceksiniz, bunun için yasalar yeniden düzenlenmelidir.

Anayasa yerel yönetimlerin ‘kendi teşkilat yapıları ile yönetilmesini’ emrediyor.

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Belediyelere özerklik vereceksiniz.

Reform budur!”

“YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR”

“İhale yasası, merkezi hükümetin ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Yerel yönetimlerin ihtiyaçları farklıdır. Tüm yasaların yerinden yönetim ilkesine göre düzenlenmesi şarttır.

Görev tanımları yeniden yapılmış belediyeleri, çok daha etkin hizmet verecek güce de kavuşturmanız gerekiyor.

Belediye sayısı reform için tek ölçek değildir, asıl önemlisi verimliliktir; Almanya bu reformu 1976’da yaptı. Avrupa’da yerel demokrasi diyorlar, yerel yönetim değil, çünkü merkezi hükümetle de eşittir.

Dünyayı geziniz, yerel yönetimleri geziniz, belediyelerin reformlarını destekleyen özel finans kurumları vardır. Hem yönetsel hem de finans gücünü yaratmadan reform başarılamaz.”

“ELBETTE ŞEFFAFLIK”

“Belediyeler elbette daha şeffaf olmalıdır! Sayıştay siyasi renklere göre denetim yapmamalıdır.

Bağımsız organların dıştan yapacağı denetimler önemlidir. Siyasi otoritenin atadığı bir denetim anlayışı ile bağımsız bir denetim mümkün olmaz.

Reform sürecini tarihi bir fırsat olarak görüyorum! Avrupa’dan ve Türkiye’den en önemli uzmanları getirelim, bu insanlar gelmeye hazırdır, bu reformu öyle çalışalım.

Gerçek bir reform için zamana ihtiyacımız var. Bir sene bize yetmez, siz ivedilik istiyorsunuz.

Tarihi fırsatı yitirmeyelim. Siz bu tasarıyı geri çekiniz, Avrupa’daki tüm birikimi adaya taşıyalım, Türkiye’den meslektaşlarımızla buluşalım, kendi deneyimimizi katalım, dünyanın tecrübesiyle bu reformu başaralım.”

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Anahtar Kelimeler:
AHMET BENLİGönyeli Belediye BaşkanUbpDpKktc
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