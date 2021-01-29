Taş ocağından dinamo, kablo ve spiral sirkat eden 4 arkadaş tutuklandı

2021 yılı Ocak ay’ı içerisinde Yeşilköy’de Lisani Ki’ye ait ormanlık alan içerisindeki taş ocağından bir adet taş kesme makinesi üzerinde bulunan 3 adet dinamo motoru, 200 metre uzunluğunda kablo ve bir adet taş kesme spirali sirkat eden M.T, (E-19), A.T (E-17), S.T (E-27) ve S.H (E- 17) yapılan şikâyet üzerine 28.01.21 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Sürdürülen tahkikatta, zanlıların sirkat ettikleri 200 metre uzunluğundaki bakır kabloyu 1160 TL karşılığı Gazimağusa’da bir hurdacıya satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettikleri tespit edildi.

Zanlılar bugün 29.01.21 tarihinde, sirkat ve hırsızlık mal kabulü suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia mamamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar polis memuru Rifat Akçabel’i tanık kürsüsüne çağırdı, Akçabel yemin altında verdiği şahadetinde, 2021 Ocak ay’ı içerisinde zamlıların Yeşilköy’de müştekiye ait taş Ocağından 4 adet dinamo, 200 metre kablo ve taş kesmede kullanılan bir adet spiral zanlı 1’in aracına yükleyip sirkat ettiklerini söyledi.

Olayın 28.01.21 tarihinde polise intikal etmesiyle başlatılan tahkikatta ayni gün zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını belirten tanık polis, zanlıların ikametgahlarında yapılan aramada zanlı 1,2 ve 4’ün ikametgahlarında birer adet olmak üzere 3 adet dinamonun bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlı 1, 2, 3’ün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini, zanlı 4’ün sessiz kaldığını söyleyen tanık polis, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğuna dikkat çektikten sonra zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)