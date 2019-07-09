Tartıştığı şahısla arasına giren kişinin çenesini kırdı

7.7.2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir eğlence merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gazimağusa sakini Mehmet Cemal İpekçioğlu( E-21 ) bardak kırması nedeniyle tartıştığı kişi ile arasına giren E.D isimli kişinin yüzüne yumruk atıp çenesinin kırılmasına neden olmak suretiyle vahim zarar görmesine neden oldu.

Yapılan şikâyet üzerine aranan ancak bulunamayan zanlı 8.7.19 tarihinde kendi isteğiyle polise giderek teslim oldu.

Tutuklanan zanlı bugün 9.7.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten Arif Toroslu yemin tahtında verdiği şahadette, zanlının Gazimağusa’da kale içinde bir eğlence merkezinde güvenlik görevlisi olduğunu, 7.7.19 tarihinde saat 01.30 sıralarında eğlence merkezi dışında bir kişinin elindeki bardağı yere vurup kırması sonucu aralarında tartışma yaşandığını aktardı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendilerini ayırmak için aralarına giren E.D isimli kişiyle te tartışan zanlının tartışma esnasında E.D nin yüzüne yumruk atmak suretiyle çenesinin kırılmasına neden olduğu belirtti.

Şikâyet üzerine aranan ancak tespit edilemeyen zanlının 8.7.19 tarihinde kendi isteğiyle polise gelerek teslim olduğunu aktaran Toroslu zanlının tutuklandığını belirtti. Zanlının olaylara karıştığı ancak müştekiye vurmadığı konusunda gönüllü ifade verdiğini, davasına da aynı doğrultuda cevap verdiğine vurgu yapan Toroslu, görgü tanıklarının bir kısmından ifade alındığını, diğer tanıklardan da ifade temin edileceği, güvenlik kamerası görüntülerinin de henüz incelenme imkânı olmadığına değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)