banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90346
ALTIN
248.120
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3874
EURO
6.5566
Yeniboğaziçin'de herkesi üzen ani ölüm
YENİBOĞAZİÇİN'DE HERKESİ ÜZEN ANİ ÖLÜM
Trafik bir can daha aldı!
TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI!
Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kundaklamaya 4 yıl hapis cezası
4 YIL HAPİS YATACAK
banner306
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı

Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:12
Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı

2.6.2019 tarihinde saat 14.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Golden Rezidans’da bulunan ikametgâhlarında, İran uyruklu M. R. R.H (E-52) aralarında çıkan bir tartışma sonucu eşi Zahra Salimi (K-44)’nin yüzüne eli ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılarak vahim bedensel zarara uğramasına neden olmuştur.  Aynı gün tutuklanan zanlı bugün 3.6.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

banner317
Tahkikat memuru Osman Üreten yemin tahtında verdiği şahadette olay ile ilgili olguları aktardı. Üreten şahadetinde zanlının tartışma esnada eşinin yüzüne tokat atması sonucu burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu aktardı. Suçunu kabul eden zanlının KKTC’de okuyan kızı nedeniyle yasal statüde olduğuna vurgu yaparak davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ve 18000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 03.06.2019 17:14
Anahtar Kelimeler:
Mağusa Eşini Darp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniboğaziçin'de herkesi üzen ani ölüm
Yeniboğaziçin'de herkesi üzen ani ölüm
Tatar: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yararlı ve olumlu bir görüşme yaptık”
Tatar: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yararlı ve olumlu bir görüşme yaptık”
Özersay: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeniden kaynak akışı sağlanacak”
Özersay: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeniden kaynak akışı sağlanacak”
Oğuz: “Hedefimiz üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak”
Oğuz: “Hedefimiz üretici ve üretimi iyi noktalara taşımak”
Bakan Oğuz’dan bayram mesajı
Bakan Oğuz’dan bayram mesajı
Taçoy:” Tüp gazda zorunlu fiyat artırımı bayramdan sonra ele alınacak”
Taçoy:” Tüp gazda zorunlu fiyat artırımı bayramdan sonra ele alınacak”
Girne Belediyesi bayram öncesi denetim yaptı
Girne Belediyesi bayram öncesi denetim yaptı
Erdoğan-Tatar-Özersay görüşmesi tamamlandı
Erdoğan-Tatar-Özersay görüşmesi tamamlandı
Kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
Kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
Trafik bir can daha aldı!
Trafik bir can daha aldı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim