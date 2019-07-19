Tarımsal Kira Müracaat Alımları 31 Temmuz’a Kadar Uzatıldı

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, 13 Mayıs tarihinde başlanıp 19 Temmuz’da son bulan 2019-2020 dönemi yıllık tarımsal kira müracaat alımlarının 31 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu.
(TUĞ/FEZ)
Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, 13 Mayıs tarihinde başlanıp 19 Temmuz’da son bulan 2019-2020 dönemi yıllık tarımsal kira müracaat alımlarının 31 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Lefkoşa, 19 Temmuz 19 (.): İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, 13 Mayıs tarihinde başlanıp 19 Temmuz’da son bulan 2019-2020 dönemi yıllık tarımsal kira müracaat alımlarının 31 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu.
(TUĞ/FEZ)