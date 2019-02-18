Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102574
ALTIN
225.688
DOLAR
5.2954
STERLİN
6.8363
EURO
6.0017
Odeh tutuksuz yargılanacak
ODEH TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki turist tutuksuz yargılanacak
İKİ TURİST TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kiracısına tecavüze yeltendi
KİRACISINA TECAVÜZE YELTENDİ
Uygulanmayacak yasayı YAPMAYIN!...
UYGULANMAYACAK YASAYI YAPMAYIN!...
banner282

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ve Tarım Dairesi (kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (değişiklik) Yasa Tasarılarını Onaylandı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI (5)

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ve Tarım Dairesi (kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (değişiklik) Yasa Tasarılarını Onaylandı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI (5)

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ve Tarım Dairesi (kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (değişiklik) Yasa Tasarılarını Onaylandı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI (5)
Lefkoşa, 18 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”ile “Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısını” oybirliği ile kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınan yasa tasarıları ile ilgili ilk sözü komite başkanı Fikri Toros alarak, komite raporunu okudu.
UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, komitede görüşülen yasa tasarısıyla ilgili bilgi verdi, komitede tasarıya olumlu oy verdiklerini anlattı.Taçoy, halk sağlığı adına yapılan her yasaya olumlu oy ve destek verdiklerini ancak sıkıntıların giderilmesi adına yanlış ve eksik gördükleri konuları da eleştirdiklerini kaydetti.
Taçoy, Devlet Laboratuarı’nda yaşanan eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini de belirterek, gıda güvenliği, su analizleri gibi analizlerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.
Taçoy, yarın Cumhurbaşkanı’nın Meclisi olağanüstü bilgilendirmesi için divanın kararının ne olduğunu bilmediğini de ifade ederek, “Ben ne kadar konuşacağımı bilmeliyim, son dakika öğrenmemeliyim” dedi ve bilgi istedi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Danışma Kurulu’nda oturumun kapalı olması, parti başkanlarına 15 dakika milletvekillerine 5’er dakika konuşma süresi verilmesine karar verdiklerini söyledi.
ŞAHALİ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali , yasa tasarısının insan kaynağı, toprak varlıkları, envanterin etkin kullanılması gibi konuları kapsadığını, amacın çalışmaların, halk sağlığına verimli olacak şekilde birleştirilmesi olduğunu kaydetti, komiteye teşekkür etti.
Şahali, Devlet laboratuarında bazı analizlerin yapılamıyor olması ve bazı sıkıntılar yaşanmasının, gıda güvenliğinin kontrolsüz olduğu anlamına gelmediğini, izin makamlarının gerekli analizler ve denetimleri yaptığına işaret etti.
Şahali, ihraç edilecek ürünlerde bazı sıkıntılar yaşandığını, ancak enginar ithalatı ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşamadıklarını da belirterek, sıkıntının giderilmesi için gerekli çalışmalar yapıldığını kaydetti.
(EMR/ŞEB) FOTOĞRAFLI-EK VERİLECEK
Haber: Emir Ertorun

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de 59 trafik kazasında 21 kişi yaralandı
KKTC’de 59 trafik kazasında 21 kişi yaralandı
Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı onaylandı
Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı onaylandı
Genel Kurul’da Kıb-Tek’teki gelişmeler tartışıldı
Genel Kurul’da Kıb-Tek’teki gelişmeler tartışıldı
KTÖS, Tatar’ı kamuoyu önünde tartışmaya çağırdı
KTÖS, Tatar’ı kamuoyu önünde tartışmaya çağırdı
Kayıp Hamit Hilmi askeri törenle defnedildi
Kayıp Hamit Hilmi askeri törenle defnedildi
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmaları Vadili’de Devam Edecek
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmaları Vadili’de Devam Edecek
Cumhuriyet Meclisi “seçim Ve Halkoylaması (değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkereyi” Kabul Etmedi
Cumhuriyet Meclisi “seçim Ve Halkoylaması (değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkereyi” Kabul Etmedi
GÜÇ-SEN, Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri eleştirdi
GÜÇ-SEN, Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri eleştirdi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Eğitim Konserleri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Eğitim Konserleri
“Çöpe değil geri dönüşüme” kampanyasında 22 günde 89 bin 962 plastik şişe ve alüminyum kutu toplandı
“Çöpe değil geri dönüşüme” kampanyasında 22 günde 89 bin 962 plastik şişe ve alüminyum kutu toplandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim