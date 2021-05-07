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Tarımsal gıda analiz sonuçları açıklandı

07 Mayıs 2021 Cuma 17:00
Tarımsal gıda analiz sonuçları açıklandı
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İTHAL ÜRÜNLERDEN ÜÇÜNDE, YERLİ ÜRÜNLERİN BİRİNDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ

Tarım Dairesi 30 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 27 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün tespit edildi.

Orc Food. Ltd. ait armut (deveci) ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Köşe Tic. Ltd. ait armutta (S.M) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 24 numuneden 23 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Mağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Sonuçların tamamı şöyle:

      7 Mayıs 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:    
     İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu    
1    Çağsın Trd. Ltd.    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz    
2    Nej Grain Ltd    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz    
3    Holly Grains Ltd.    İthal    Ayçiçek Küsbesi    Temiz    
4    Nej Grain Ltd    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz    
5    TÜK    İthal    Arpa Yemlik    Temiz    
6    Holly Grains Ltd.    İthal    Mısır    Temiz    
7    Halil Kasap Paz.    İthal    Armut S.M    Temiz    
8    Halil Kasap Paz.    İthal    Can Erik    Temiz    
9    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Pinky Lady    Temiz    
10    Orc Foods    İthal    Elma    Limit Üstü    
11    Orc Foods    İthal    Armut Deveci    Limit Üstü    
12    Orc Foods    İthal    Armut S.M    Temiz    
13    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Pinky Lady    Temiz    
14    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz    
15    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz    
16    SVS Tic. Ltd.    İthal    Yeşil Can Erik    Temiz    
17    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Armut S.M    Limit Üstü    
18    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Can Erik    Temiz    
19    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz    
20    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz    
21    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Yeşil Erik    Temiz    
22    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz    
23    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz    
24    Cahide Kılıç    İthal    Elma Stk.    Temiz    

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25    Cahide Kılıç    İthal    Elma Golden    Temiz    
23    Cahide Kılıç    İthal    Armut S.M    Temiz    
27    Cahide Kılıç    İthal    Armut Deveci    Temiz    
28    İdris Saraç    Mağusa    Sivri Biber    Limit Üstü    
29    Mesut Karakuş    Mağusa    Hıyar    Temiz    
30    İdris Saraç    Mağusa    Dolma Biber    Temiz    
31    Vehbi Kabak    Mağusa    Taze Fasulye    Temiz    
32    Mehmet Çetin    Mağusa    Hıyar    Temiz    
33    Fatih Yavşan    Tatlısu    Sarı Fasulye    Temiz    
34    Aşır Yalçın    Tatlısu    Sarı Fasulye    Temiz    
35    Soner Yavuz    Tatlısu    Fasulye (Astrro)    Temiz    
36    Serdal Kurt    Karşıyaka    Semiz Otu    Temiz    
37    Serdal Kurt    Karşıyaka    Roka    Temiz    
38    Hasan Benli    Karşıyaka    Kapya Biber    Temiz    
39    Ali Kandullu    Aydınköy    Patlıcan Sera    Temiz    
40    Ali Kandullu    Aydınköy    Salatalık    Temiz    
41    Şaban Berk    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz    
42    Emine Çalludağ    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz    
43    Halil Güney    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz    
44    Enver Mehmetoğlu    Taşpınar    Domates    Temiz    
45    Gabro Tic. Ltd.    Doğancı    Patates İh.    Temiz    
46    Mustafa Bayramoğlu İşl.    İskele    Enginar ih.    Temiz    
47    Mustafa Bayramoğlu İşl.    İskele    Enginar ih.    Temiz    
48    Mustafa Bayramoğlu İşl.    İskele    Enginar ih.    Temiz    
49    Fatma Sesigüzel    İskele    Enginar ih.    Temiz    
50    Terra Carob Ltd.    M/sa    Harup Çekirdeği    Temiz    
51    Terra Carob Ltd.    M/sa    Kırık Harup    Temiz    

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Son Güncelleme: 07.05.2021 17:06
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