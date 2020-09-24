Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Zeysan Başkan Ve Üyeleriyle Görüştü

Lefkoşa, 24 Eylül 20 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Tayfun Tüccar ve beraberindekileri kabul etti.
(GÖZ/FEZ)
Lefkoşa, 24 Eylül 20 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Tayfun Tüccar ve beraberindekileri kabul etti.
Lefkoşa, 24 Eylül 20 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Tayfun Tüccar ve beraberindekileri kabul etti.
(GÖZ/FEZ)