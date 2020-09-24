Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Zeysan Başkan Ve Üyeleriyle Görüştü

Lefkoşa, 24 Eylül 20 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Tayfun Tüccar ve beraberindekileri kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Bakanlık tarafından hazırlanmakta olan yeni zeytinyağı yasası ile ilgili yapılan çalışmalar, bu yılki zeytin rekoltesi ve sektörde yaşanan sıkıntılar ele alındı.

(GÖZ/FEZ)