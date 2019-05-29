banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87677
ALTIN
248.164
DOLAR
6.0044
STERLİN
7.5956
EURO
6.6971
Gazimağusa’da eroin
GAZİMAĞUSA’DA EROİN
Çatalköy’de hile ile hırsızlık
ÇATALKÖY’DE HİLE İLE HIRSIZLIK
Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Başıbüyük kenevir yetiştirdi
BAŞIBÜYÜK KENEVİR YETİŞTİRDİ
banner306

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “öncelikli Hedef Süt Politikasının Geliştirilmesi”

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın öncelikli hedefleri arasında bulunan ve ilk yapılacak olanın, temmuz ayı itibarıyla süt politikasının geliştirilmesi olduğunu açıkladı.

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “öncelikli Hedef Süt Politikasının Geliştirilmesi”

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın öncelikli hedefleri arasında bulunan ve ilk yapılacak olanın, temmuz ayı itibarıyla süt politikasının geliştirilmesi olduğunu açıkladı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:34
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “öncelikli Hedef Süt Politikasının Geliştirilmesi”

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın öncelikli hedefleri arasında bulunan ve ilk yapılacak olanın, temmuz ayı itibarıyla süt politikasının geliştirilmesi olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Oğuz, sektörle ilgili çalışmalar yürütülürken, belli zümrelerin menfaat ve çıkarının değil, tüm paydaşların menfaat ve çıkarının gözetileceğini de vurguladı.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AVUNDUK: BERABER ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk,  Bakan Oğuz’un yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KKTC’de hükümetlerin ortalama ömrünün kısa olduğunu belirten Avunduk, “İnşallah bu hükümet ve sizin görev süreniz, sonuç alınana kadar uzun sürer. Sizinle beraber istişare içinde beraber çalışmaya hazırız” dedi. Avunduk,  sıkıntılı ve zor bir süreç içinde bulunulduğunu ifade ederek, bunun aşılamayacak bir süreç olmadığını aktardı.

OĞUZ: “TÜM PAYDAŞLARLA KARAR ALACAĞIZ”

banner317
Bakan Oğuz, odanın tarım ve hayvancılıkta etkin bir rol ve konumda bulunduğunu belirterek, sektörün sorunlarını bildiklerini, yakın işbirliği içerisinde olacaklarını ve oda tarafından sunulan önerileri değerlendireceklerini kaydetti.

Sektörle ilgili öncelikli hedefleri bulunduğunu anlatan Oğuz, bunların birinci ve ikinci öncelikli hedefler olarak sıraya konup zamana yayılacağını, bunlar yapılırken sektörün sorunlarının çözümüne yönelik neler yapılabileceğini de göz önünde bulunduracaklarını dile getirdi.

Karar alırken tek başlarına hareket etmeyeceklerinin altını çizen Oğuz, “Tüm paydaşlarla gerek Hayvancılar Birliği gerek Bakanlık gerek sizinle bir masa etrafında ülkemiz adına en uygun kararı almak için çalışacağız. Hem üretici hem imalatçı hem hayvancı hem de tüketiciyi koruyacak bir sistem olacak. Biz, işletene ya da iş yapana göre değil, karşısında iş, hizmet alana göre de politika saptamak zorundayız ”dedi.

Bakan Oğuz, her zaman diyaloğa açık olduklarını vurgulayarak, “Önemli olan sektörlerin hepsinde doğru hamleleri, doğru zamanda yapmaktır. En iyiyi biz bilmiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Biz, bildiklerimizi paylaşmak istiyoruz,‘daha iyi nasıl yaparızı’ da sizlerle beraber yapmak istiyoruz. Sorunların bazılarıyla ilgili uzun soluklu bir süreç var ve vakit kaybetmeden adım atmalıyız. Biz elimizden geleni yapacağız işbirliği içinde olacağız” diye konuştu.

Ülkenin hem tarım hem de hayvancılık politikası olması gerektiğini söyleyen Oğuz, bakanların değişebildiğini ancak göreve kim gelirse gelsin, herkesin  devlet politikasını yürütmesi gerektiğini ve  kendisinin de  bu  düşünce içerisinde çalışacağını belirtti. 

Oğuz, çalışmalar yürütülürken, belli zümrelerin menfaat ve çıkarının değil, tüm paydaşların menfaat ve çıkarının gözetileceğini de vurguladı.

(GÖZ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “türkülerle Bahar” Konseri Verdi
Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “türkülerle Bahar” Konseri Verdi
Lefkoşa’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Lefkoşa’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Aygün Spor Kulübü Bilardocuları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti
Aygün Spor Kulübü Bilardocuları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti
Ltb Başkanı Harmancı, Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nde Yer Alacak Konuk Ekipleri Kabul Etti
Ltb Başkanı Harmancı, Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nde Yer Alacak Konuk Ekipleri Kabul Etti
Uluçay, festivale gelen konuk ekiplerin temsilcilerini kabul etti
Uluçay, festivale gelen konuk ekiplerin temsilcilerini kabul etti
Ktös 9 Eylül İlkokulu’nda Eylem Yaptı...
Ktös 9 Eylül İlkokulu’nda Eylem Yaptı...
Canaltay: “UBP benim ailem”
Canaltay: “UBP benim ailem”
Töre Azerbaycanlı Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki Diaspora Merkezi Temsilcilerini kabul etti
Töre Azerbaycanlı Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki Diaspora Merkezi Temsilcilerini kabul etti
Sucuoğlu Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri İle Görüştü
Sucuoğlu Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri İle Görüştü
“lefkoşalılar” Dünya Çocuk Günü Etkinliği Düzenliyor
“lefkoşalılar” Dünya Çocuk Günü Etkinliği Düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim